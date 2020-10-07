الامارات | عمره 60 مليون عام.. بيع ديناصور بمبلغ 31 مليون دولار في أميركا

شكرا لقرائتكم خبر عن عمره 60 مليون عام.. بيع ديناصور بمبلغ 31 مليون دولار في أميركا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مدينة نيويورك الأمريكية، الثلاثاء، بيع الهيكل العظمي للديناصور "ستان" الذي يبلغ عمره 60 مليون عام بمبلغ 31,8 مليون دولار. ويعد هيكل ستان واحداً من أكثر هياكل ديناصورات فصيلة "تيرانوصور ريكس" اكتمالاً ويحتوي على 188 عظمةً ويبلغ طوله 40 قدماً بارتفاع 13 قدماً. وتم العثور على هيكل ستان بالقرب من بلدة بافالو في ولاية داكوتا الجنوبية الأمريكية عام 1987 واستغرق علماء الحفريات بمعهد بلاك هيلز للبحوث أكثر من ثلاث سنوات خلال التنقيب عنه وإعادة بناءه. Advertisements ويقدر العلماء عمر التيرانوصور بعشرين عاماً وقت نفوقه منذ حوالي 60 مليون عام. ويقول جيمس هيزلوب، من دار مزادات كريستيز البريطانية التي تولت عملية بيع ستان: "إنها فرصة واحدة في العمر لشراء تيرانوصور مكتمل مثل هذا". ويضيف: "لا يوجد الكثير من الهياكل الجيدة المكتملة". وسُمي ستان على اسم عالم الحفريات المسؤول عن اكتشاف هيكله. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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