من خلال برجك.. كيف تعرف أنك وجدت شريك حياتك الصحيح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

الحياة العاطفية واختيار شريك الحياة ليست بمهمة سهلة، وتطلب الكثير من الوقت إلى أن يجد كل شخص الشريك المناسب له.

أوضح موقع ".twelve feed" الصفات التي يجدها الشخص في شريك حياته ويشعر أنه المناسب بحسب كل برج.

برج الحمل:

يشعر أنه وجد الشخص المناسب حينما يريد أن يكون مع هذا الشريك في جميع الأوقات، ولا يحب أن يشعر بأن العلاقة كحكم بالسجن.

برج الثور:

يتساءل دائما عما إذا كان الشخص سيتركه أم لا، فحينما يتأكد من صدقه له ويعرف حقيقة مشاعره يقع في غرامه.

برج الجوزاء:

يتأكد من حبه للشخص حينما يتأكد أنه غريب مثله، لأنه يتأكد أن هذا الشخص سيتقبله بكل ما فيه.

برج السرطان:

إذا وجد شخصا يحبه ويقدره يعرف وقتها أن هذا هو المناسب ليشاركه حياته، فهو يحب بعد فعل أي شيء أن يستقبل التشجيع والإيجابية من الشخص الآخر.

برج الأسد:

حينما يتنازل عن أنانيته لشخص، يتأكد أنه وجد شريك الحياة المناسب له، ويشاركه في اتخاذ القرارات.

برج العذراء:

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حينما يشعر أن الشخص الآخر تقبله بكل ما فيه، يتأكد أنه المناسب، لأنه قبل به دون أن يتصنع لإرضائه.

برج الميزان:

حينما يشعر بالاستقرار يتأكد أنه وجد الشخص المناسب، لأنه يخاف من أن يعاني من مشكلات في علاقته والتي تسبب له عدم الاستقرار، وسيشعر بعدها أنه لا يستطيع العيش بدونه

برج العقرب:

يشعر بأنه وجد شريك حياته المناسب، حينما يتأكد أنه مميز ويريد أن يشاركه فب أفكاره وحياته العاطفية.

برج القوس:

يحب الاستقرار، ويحب أن يكون لديه العديد من الخيارات واحتمالات لا حصر لها، وحينما يتأكد أنه لا يشعر بالوحدة فيريد أن يكمل مع هذا الشخص.

برج الجدي:

يريد أن يشعر بالراحة، ويحب أن يعرف الشخص الآخر ميوله وتطلعاته، ويريد أن يفهمه الشخص دون كلام.

برج الدلو:

حينما يجد الشخص الذي يرجع له ثقته في الناس يتمسك به، وسيسمح له بالدخول في حياته.

برج الحوت:

يحب أن يشعر بالفضول والمغامرة، ويحب أن يجد شخص يشاركه كل مغامراته التي يخوضها في الحياة.