هل من الآمن تخزين المقالي في درج الفرن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تقوم معظم ربات المنزل بالاحتفاظ وتخزين المقالي وأدوات المطبخ في درج الفرن الخاص بالبوتاجاز، ولكن هل من الآمن تخزينها في هذا المكان؟

ما لا يدركه الكثير من الأشخاص هو أن درج الفرن يسمى في الواقع درج تسخين، وأنه مكان يقصد استخدامه للحفاظ على الطعام دافئا بعد الطهي ويمكن لربة المنزل ببساطة إدخال عنصر واحد في الدرج للحفاظ على الدفء، ولكن لا يقصد به بالضبط كمساحة تخزين، حسبما جاء في موقع "Reader,s Digest".

وإذا كنت ستستخدم درج الفرن لتخزين عناصر المطبخ، فيجب الانتباه إلى أنه يصبح ساخنا جدا عند استخدام الفرن، لذلك من المرجح أن يذوب أي شيء بلاستيكي أو قماش أو ورق، ما يؤدي إلى اشتعال النيران، وهذا يعني عدم الاحتفاظ بقفازات الفرن في هذا الدرج، ومن الأفضل الاحتفاظ بها بعيدا في أدراج المطبخ والخزائن.

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ويختلف الوضع بالنسبة للمقالي وأدوات الخبز وأطباق "الكسرولة" وصواني البيتزا، آمنة إذا تم حفظها في درج الفرن، لأن تلك الأنواع من المقالي مصنوعة من مادة آمنة للاستخدام في الفرن، فلن تتلف تحت عنصر التسخين.

ماذا لو كنت لا تزال غير متأكد؟

إذا كنت لا تزال قلقا بشأن ما يمكنك الاحتفاظ به في هذا الدرج سهل الاستخدام أسفل الفرن، فراجع دليل الفرن الخاص بك أو اتصل بالشركة المصنعة.