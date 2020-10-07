يسبب 5 آثار خطيرة.. احذر تناول الكثير من هذا النوع من الشاي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لا أحد ينكر أن الشاي الأخضر مفيد للغاية بالنسبة لك، ولكن الإفراط في تناوله يمكن أن يضر أكثر مما ينفع.

ويعتبر الشاي الأخضر من أكثر المشروبات صحة وقد تم الاعتراف بخصائصه الطبية لعدة قرون في جميع أنحاء العالم، نظرًا لأنه مصنوع من أوراق الشاي غير المؤكسدة.

ويحتوي على أكثر مضادات الأكسدة من نوع شاي آخر، وله تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للسرطان، وذلك بفضل المواد الكيميائية الطبيعية التي تسمى البوليفينول، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مجموعة من المغذيات الدقيقة مثل الزنك والمنجنيز والفيتامينات A و B و C.

ونستعرض الآثار الجانبية الخطيرة التي قد تحدث لك حال شرب الكثير منه، وفقا لموقع "thehealthsite".

يقترح خبراء الصحة استهلاك كوبين فقط في اليوم من الشاي الأخضر، إذا كنت تشربه بكثافة، فلا تلتزم بأكثر من 5 أكواب في اليوم، حتى لا تتعرض لهذه المخاطر:

خفقان القلب وارتفاع ضغط الدم

على الرغم من أن الشاي الأخضر يحتوي على نسبة أقل من الكافيين من القهوة، إلا أنه يكفي لإحداث تأثير إذا كنت تستهلك عدة أكواب يوميًا، يمكن أن يسبب الكثير من الكافيين خفقان القلب وحتى ارتفاع ضغط الدم.

وقد يكون هذا خطيرًا للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، لذلك، قلل من استهلاك الشاي الأخضر إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والأوعية الدموية أو أي حالة طبية أخرى لمنع حدوث مضاعفات محتملة.

زيادة التوتر والقلق

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قد يساعدك كوب من الشاي الأخضر على الاسترخاء بعد يوم مرهق، وذلك بفضل خصائصه المهدئة، ومع ذلك، فإن شرب عدة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا قد يجعلك أكثر توترًا، هذا لأن الكثير من الكافيين في مجرى الدم يمكن أن يحفز الغدد الكظرية على إفراز المزيد من هرمونات التوتر، نوربينفرين، وأدرينالين، وكورتيسول.

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

الشاي الأخضر عند تناوله بكميات كبيرة يمكن أن يتداخل مع امتصاص الحديد من الأطعمة، ويمكن أن يؤدي إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وهي حالة دموية تتميز بعدم كفاية خلايا الدم الحمراء أو كرات الدم الحمراء.

هذا هو السبب الذي يجعل خبراء الصحة لا يشجعون بشدة تناول الشاي الأخضر مباشرة بعد تناول الطعام، إذا كنت تعاني من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، فقد تعاني من التعب والدوخة وشحوب الجلد وبرودة اليدين والقدمين وألم في الصدر وضيق في التنفس وسرعة دقات القلب.

اضطراب المعدة والإسهال

يحتوي الشاي الأخضر أيضًا على مادة التانينات، وهي مركبات نباتية لها خصائص قابضة وقادرة على تقليص بعض الأنسجة في جسمك، يمكن أن يسبب الكثير من هذه المركبات في الجسم جفاف الفم والغثيان واضطراب المعدة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الخصائص الملينة للكافيين يمكن أن تسبب لك الإسهال إذا كنت تشرب عدة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا، يمكن أن ينتج عن نوبة طويلة من الإسهال أو القيء، أو الجفاف الذي يمكن أن يؤثر على وظائف الكلى.

مشكلة النوم

يمكن أن يؤدي تناول الكافيين الزائد من الشاي الأخضر إلى صعوبة النوم.

شرب الشاي الأخضر قبل النوم قد يجعلك أيضًا ترغب في التبول ليلًا، ما قد يقطع نومك ويشعرك بالتعب في الصباح، يمكن أن يؤثر على أدائك في العمل ويضعف قدرتك على أداء الأنشطة اليومية.