كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 10:45 مساءً - تحرص الكثير من النجمات على الظهور بإطلالات أنيقة وجذابة، باعتماد فساتين بألوان زاهية، تبرز جمالهن وأنوثتهن، ومن بينها اللون الزهري، فهو من الألوان التي تجمع بين العفوية والفخيمة.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" أجمل إطلالات النجمات بالفساتين الزهرية:



درة

درة



تعد الفنانة التونسية درة من أكثر النجمات التي تحرص على ظهور أناقتها وجاذبيتها في مختلف إطلالاتها، باعتماد فساتين ذات ألوان مميزة.

ففي هذه الإطلالة؛ ظهرت درة مرتدية فستان طويل باللون الزهري، بدون أكمام، وبتصميم كشكش على أحد الكتفين، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة للوراء مع تقسيم الشعر لنصفين من الأمام.

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أحلام

أحلام





تحرص الفنانة الإماراتية أحلام على الظهور بإطلالات جذابة ومميزة في مختلف المناسبات، باعتماد فساتين بألوان أنيقة، وتنسيق الإكسسوارات اللازمة لهذه الإطلالات.

ففي هذه الإطلالة، ظهرت الفنانة أحلام مرتدية فستان من الساتان يصل لتحت الركبة، باللون الزهري، وبأكمام طويلة وأساور، ومزين بحزام عند الخصر من نفس لون الفستان.



نجوى كرم

نجوى كرم





تعتبر الفنانة اللبنانية نجوى كرم من النجمات التي تحرص على الظهور بإطلالات مميزة، ففي هذه الإطلالة ظهرت مرتدية فستان طويل من الشيفون باللون الزهري، وبفتحة ساق جانبية، وبدون أكمام.

ومع هذه الإطلالة، نسقت نجوى كرم حذاء مفتوح ذي كعب عال، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين مع تقسيم الشعر من الأمام.

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مايا دياب

مايا دياب



في إطلالة جريئة وجذابة للفنانة اللبنانية مايا دياب، ظهرت مرتدية فستان قصير باللون الزهري اللامع، وبأكمام طويلة.

ونسقت مايا دياب حذاء ذي كعب عال مع هذه الإطلالة، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة على شكل مموج مع البف.







دينا الشربيني

دينا الشربيني





في إطلالة هادئة للفنانة المصرية دينا الشربيني، ظهرت مرتدية فستان قصير باللون الزهري المزين بالترتر اللامع، وبدون أكمام.

ومع هذه الإطلالة؛ نسقت دينا الشربيني حذاء مفتوح ذي كعب عال، وشنطة يد صغيرة الحجم، واعتمدت تسريحة شعر نص بوني تيل مع الشعر الكيرلي القصير.

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