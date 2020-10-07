إطلالات خريفية من ميغان ماركل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 10:45 مساءً - لفتتنا ميغان ماركل بمجموعة أزياء بألوان خريفية رائعة فكان الأخضر والبرتقالي والبني الاحب الى قلبها وتألقت بتصاميم راقية ودافئة موقعة من اهم الدور العالمية.

اختارت ميغان ماركل هذه الألوان فهي تتناسب مع لون بشرتها السمراء وتزيدها جاذبية، كما انها نسقت ازياءها بشكل يناسب قوامها ويبرز مفاتنها وجمالها. هذا وقد لاحظنا ان معظم دور الأزياء العالمية ابتكرت تصاميم خريفية مميزة مستوحاة من الوان الأرض والطبيعة ومشتقاتها. فبرزت هذه الصيحة لدى برادا وألكسندر ماكوين وألبيرتا فيريتي واترو وديور وغيرهم كثر...

كيف تعتمدين اطلالة ميغان ماركل الخريفية؟

أنت أيضاً يمكنك أن تعتمدي أسلوب ميغان ماركل في الاطلالات الخريفية من خلال انتقاء لائحة الألوان الأساسية التي اختارتها وتنسيقها بشكل صحيح. ومن هنا لاحظنا أنها ركزت بشكل كبير على الوان الأخضر والبني والبرتقالي، لذا اليك النصائح الأساسية لارتدائها.

اللون الأخضر الراقي:

اللون الأخضر الراقي

يعتبر اللون الأخضر من ابرز الوان الخريف التي تعتمدها المرأة وهو لون مميز وحيوي في نفس الوقت ويبعث على التفاؤل ويمكنك اتقانه من خلال النصائح التالية:

اختاري اكسسوارات معدنية عند ارتداء أزياء باللون الأخضر لكي تزيدي رونق الى اطلالتك

نسقي ازيائك باللون الأخضر مع ألوان فاتحة كالأبيض والبيج فهي الوان مناسبة لبعضها وتمنحك لوك ملفت

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اللون البرتقالي الحيوي:

اللون البرتقالي الحيوي

يمنحك اللون البرتقالي حيوية واشراقة لا مثيل لهما خصوصاً انه لون ناري قوي يبعث الدفء في الاطلالة، كما انه يمنحك لوك شبابي معزز بالثقة بالنفس أينما كنت.

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أما في ما يخص الاكسسوارات ننصحك باتباع هذه النصائح لتحصلي على اجمل اطلالة:

- اكسسوارات الذهب الأصفر هي الأنسب للون البرتقالي على عكس الذهب الأبيض

- اعتمدي حقائب بلون الكاميل الذي يليق باللون البرتقالي والذي يزيد الى الاطلالة لمسة مميزة

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اللون البني الدافئ:

اللون البني الدافئ

لا يمكن ان نتكلم عن فصل الخريف من دون ذكر اللون البني، فهو من الأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنها.

لكي تتقني اطلالة اللون البني مثل ميغان ماركل تابعي هذه النصائح المفيدة: