نادين نجيم تلهمك أسلوب تنسيق الجينز في إطلالاتك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 10:45 مساءً - نادين نجيم، ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، حملت لقب ملكة جمال لبنان في عام 2004، وحازت على لقب أجمل وجه في مسابقة ملكة جمال العالم في عام 2007، وبعدها دخلت مجال التمثيل، عندما رُشحت للمشاركة في مسلسل "خطوة حب"، ليكون تجربتها التمثيلية الأولى، وحصلت من خلالها على جائزة "الموريكس دور" لعام 2010، وشاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية، وحازت الكثير من الجوائز على أدائها. وعلى صعيدها الشخصي تتميز نادين باعتماد الأزياء الكاجوال، وقد جمعنا لكن من وحيها مجموعة من الأزياء الكاجوال لتخترن منها ما يناسبكن.

تنسيق بنطال الجينر مع البليزر من نادين نجيم

تنسيق بنطال الجينر مع البليزر من نادين نجيم

تُعتبر قطع البليزر وبنطال الجينز من أكثر القطع العملية التي تتناسب مع الكثير من الإطلالات، لذا نسقت نادين نجيم بليزر أحمر مزينًا بالزهور في الياقة مع بلوزة سوداء وبنطال من الجينز الأزرق، ليمنحها مظهرًا عمليًّا مريحًا وأنيقًا في الوقت ذاته، وزينت مظهرها بحذاء ذي كعب فضي وحقيبة سوداء مزينة بفصوص لامعة، وسرحت شعرها بأسلوب منسدل وناعم.

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إطلالة كاجوال ناعمة ببنطال الجينز للشتاء

إطلالة كاجوال ناعمة ببنطال الجينز للشتاء

إن كنت تبحثين عن مظهر بسيط مناسب لفصل الشتاء القادم فيمكنك اختيار بنطال الجينز السكيني مع بلوزة بيضاء طويلة من الصوف المزين بأكمام طويلة بأسلوب نادين نجيم، وقد زينت نادين هذه الإطلالة بتسريحة منسدلة للشعر الطويل ومكياج ناعم يناسب مظهرها.

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خيار الجينز لمظهر صيفي كاجوال من نادين نجيم

خيار الجينز لمظهر صيفي كاجوال من نادين نجيم

في إطلالة صيفية مفعمة بالأنوثة والجمال، تأنقت نادين نجيم ببنطال الجينز الأزرق مع بلوزة زهرية صيفية مزينة بكتابات ورسوم كرتونية باللونين الأبيض والأسود، وجملت إطلالتها بإسورة بنية من الجلد وربطة سوداء للشعر مع تسريحة الشعر المموج، لتمنح مظهرها خيارًا شبابيًّا مذهلًا.

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الجينز الأزرق مع التيشيرتات الرمادية بأسلوب نادين نجيم

الجينز الأزرق مع التيشيرتات الرمادية بأسلوب نادين نجيم

لاحظنا من خلال رصدنا لإنستجرام نادين نجيم أنها تفضِّل خيارات بنطلونات الجينز الزرقاء مع التيشيرتات الرمادية بالأساليب المتنوعة، ومن وحيها جمعنا لك -عزيزتي- ثلاث إطلالات؛ حيث ظهرت في الأولى بتيشيرت رمادي مزين بنجوم فضية مع بنطال الجينز الأزرق، وفي هذه الإطلالة ارتدت نادين إسورة عريضة معدنية وساعة ذهبية مع خواتم متعددة، ولجأت لتسريحة الشعر المنسدل مع المكياج الزهري، ولإطلالة أخرى ظهرت نادين من كواليس مسلسلها الشهير "تشيللو" بتيشيرت رمادي مزين بكتابات سوداء، وأكملت مظهرها ببنطال الجينز ومعطف أسود إلى جانب تسريحة الويفي للشعر، أما في الإطلالة الأخيرة فأطلت هذا العام ببنطال من الجينز الفاتح مع تيشيرت رمادي مزين برسمة شخصية "دامبو" الكرتونية، وعبَّرت عند نشر صورة هذه الإطلالة عن حبها للشخصية.