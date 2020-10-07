أفكار تنسيق الحجاب مع اللون الأخضر من مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 10:45 مساءً - تفضل الكثيرات من النساء خيارات الأزياء باللون الأخضر، فهو من أجمل الألوان التي يمكن اعتمادها في الأزياء، ولا سيما لموسم الخريف الحالي؛ حيث يُعَدُّ من الألوان الدارجة لهذا الموسم، والفتاة المحجبة تحتار كثيرًا لتنسيق بعض الألوان مع الأخضر وتحويله إلى لون جذاب مع الحجاب، لذا نلهمك -عزيزتي- من مدونات الموضة عدة تنسيقات، فلا تترددي في اختيارها لجمال مظهرك.

الفساتين الخضراء مع الحجاب الفاتح من آية فوزي

الفساتين الخضراء مع الحجاب الفاتح من آية فوزي

تنشر مدونة الموضة آية فوزي العديد من التنسيقات لإطلالتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتابعها في إنستجرام أكثر من مليون شخص، ومن إطلالاتها باللون الأخضر نلهمك عدة خيارات؛ حيث ظهرت بفستان أخضر مزين بالزهور البيضاء مع حجاب وبلوزة باللون الأبيض لإطلالة أنيقة تناسب كل المحجبات بمختلف أعمارهن، وارتدت فستانًا أخضر مزينًا بقماش ناعم وأكمام مرفوعة مع حجاب وحذاء باللون الأبيض، لخيار مناسب لفترات الصباح، وفي الإطلالة الثالثة ظهرت بفستان واسع مزين بطبقتين بكشكشة بسيطة ومزين باللون الأخضر الداكن مع حقيبة وحجاب باللون البيج، ولزي آخر تجملت بفستان أخضر مزين من الأطراف بالأبيض مع حجاب أبيض وحذاء وحقيبة باللون البني.

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إطلالات خضراء مع الحجاب الملون من وفاء عز الدين

إطلالات خضراء مع الحجاب الملون من وفاء عز الدين

وفاء عز الدين، مدونة موضة يتابعها في إنستجرام أكثر من مليون متابع، وتنسق أزياءها بتداخلات اللون الزهري دومًا، وفي أحدث إطلالاتها باللون الأخضر ظهرت ببنطال جينز أزرق مع قميص طويل أخضر وحجاب أبيض مزين بالزهور الزهرية بطريقة أنثوية ناعمة، وتألقت بقميص أبيض ذي كشكشة بسيطة في الكتفين مع تنورة خضراء ذات طبقات متعددة وحجاب أبيض مزين بالأصفر والأخضر والأحمر بطريقة عصرية، وفي إطلالة أخرى تزينت بتنورة خضراء واسعة مزينة بالخطوط البيضاء الرفيعة مع بلوزة بيضاء مزينة بمطاط في الأطراف، مع حجاب أبيض ملون بالزهري والأخضر بطريقة مرحة تناسب الشابات.

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تنسيقات خضراء متنوعة من آلاء نوبل

تنسيقات خضراء متنوعة من آلاء نوبل

اعتمدت مدونة الموضة آلاء نوبل خلال هذا العام الكثير من الخيارات للأزياء الخضراء، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما إنستجرام، حيث يتابعها فيه أكثر من ٤٦٠ ألف شخص، ومن أبرز خياراتها تأنقت بقميص أخضر منقط بالأبيض مع بنطال الجينز الأزرق، وزينت مظهرها بحجاب وحذاء ونظارة باللون الأبيض لخيار كاجوال عصري، وفي إطلالة أخرى اختارت فستانًا بدرجة داكنة من الأخضر المزين بطبقات مزينة بخطوط بيضاء متعرجة مع حجاب أبيض مزين بالأسود بطريقة عصرية مناسبة للحفلات البسيطة، وفي الإطلالة الثالثة نسقت بنطال الجينز الأزرق مع قميص طويل أخضر مزين بخطوط طولية بيضاء، وأكملت مظهرها بحجاب ونظارة باللون الأسود وحقيبة وحذاء باللون الأبيض.

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إطلالات كاجوال خضراء مع الحجاب الأسود من روان عمرو

إطلالات كاجوال خضراء مع الحجاب الأسود من روان عمرو

روان عمرو، مدونة موضة وإعلامية تقدم البرامج الخاصة بالأزياء والجمال، ومن وحي حسابها على إنستجرام، الذي يتابعها فيه أكثر من ٣٣٠ ألف متابع، اخترنا عدة تنسيقات كاجوال منسقة باللون الأخضر، حيث ارتدت بلوزة بيضاء مع قميص أخضر مزين بحزام أخضر مكتوب بالأسود وحجاب أسود، ولجأت لطلاء الشفاه الأحمر لمظهر مميز، وفي إطلالة أخرى ظهرت ببلوزة وحجاب وبنطال باللون الأسود مع بلوزة طويلة خضراء مزينة بطيات القماش في الأطراف لخيار كاجوال شبابي.