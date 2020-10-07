شاركت في تحيكم مباراة بيراميدز.. شاهندة المغربي: نفسي أبقى حكم ساحة في الدوري

علاقات و مجتمع

يواصل العنصر النسائي الظهور في مباريات الكرة المصرية، حيث سجل لقاء فريقي بيراميدز ونادي مصر، مساء اليوم الأربعاء، بالدوري المصري، الظهور الأول لـ"شاهندة المغربي" كحكم بالدوري.

شاهندة مغربي تحصل على بطاقة تحكيم رسمية من الفيفا

نجحت شاهندة المغربي ابنة محافظة الإسكندرية، في اقتحام مجال التحكيم الذي كان حكرا على الرجال، بعدما أصبح اسمها على قائمة حكام مباريات كرة القدم في الملاعب.

مشوار طويل وبفضل اجتهادها المستمر، تمكنت "شاهندة" من الحصول على بطاقة تحكيم رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في دوري الناشئين المصري، وفق حديثها لـ"هُن".

استطاعت صاحبة الـ 28 عامًا، بعد مشوارها الحصول على لقب "شاهندة كولينا"، من الجماهير المصرية، وذلك نسبة للحكم الإيطالي الشهير بييرلويجي كولينا.

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دخلت "شاهندة"، المجال الكروي منذ 14 عامًا، لتقتحم مجال التحكيم منذ 2014، قبل أن تصبح حكما دوليا عام 2017.

وأشارت إلى أنها قررت الابتعاد عن لعب الكرة والاتجاه إلى مجال التحكيم لأنه المجال الذي حلمت به منذ طفولتها: "من صغري بمسك الصفارة وبتمنى أكون حكم، دخلت مجال التحكيم بعد انضمامي لاتحاد الكرة وإجراء اختبارات اللياقة البدنية".

تتذكر "شاهندة" الصعوبات التي واجهتها في بداية مشوارها الكروي: "في بداية مشواري مكنش في اقتناع بإن الحكم يكون واحدة ست، وأحب أقول للناس دي اتفرجوا علينا وبعدين احكموا ننفع في مجال التحكيم ولا لا".

وأضافت أن الحلم تحقق أخيرا بعد سنوات وهو اختيارها حكما في مباريات الدوري: "مبسوطة جدا بتواجدي في الدوري الممتاز، وخاصة ماتش مهم زي بيراميدز اللي بينافس على المركز التاني".

وأوضحت "شاهندة" أن من ضمن المباريات التي أشرفت على تحكيمها، مباراة في كأس مصر بين الاتحاد والنصر، ومباراه اليوم في الدوري، بالإضافة إلى أنها أول حكم في تاريخ مصر تحكم مباراتين، الأولى في الكأس والثانية في الدوري، مؤكدة أنها تطمح لأن تكون حكم ساحة في مباريات الدوري الممتاز.