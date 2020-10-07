القصة الكاملة لإساءة ريهانا للإسلام وتقديم الاعتذار

علاقات و مجتمع

اعتذرت المغنية الأمريكية ريهانا، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن الخطأ الذي وقعت فيه، ووجهت اعتذارها للمسلمين الذي هاجموها هجوما ضاريا، وقالت "ريهانا" إنها تشعر بخيبة أمل لتسببها في الإساءة بموسيقاها للمسلمين.

ويأتي هذا الاعتذار بعد ضجة كبيرة أحدثتها ريهانا البالغة من العمر 32 عاما، بأغنيتها "doom"، والتي كانت ضمن عروض خط أزياء الملابس الداخلية الخاصة بها، واحتوت الأغنية على مقاطع من حديث نبوي.

أزمة ريهانا مع المسلمين

جاء عرض خط أزياء ريهانا Savage X Fenty، وهو خط أزياء لملابس داخلية، تقيمه بشكل سنوي، يقدم مجموعة مختارة من الملابس الداخلية للفنانين والمشاهير، وكان مخصصا هذا العام للأزياء الداخلية، وأصبحت ريهانا بفضله واحدة من تريندات محركات البحث، ومواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر، حيث تعرضت لانتقادات شرسة من المسلمين.

واستخدمت "ريهانا" حديث إسلامي عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، خلال إطلاق عرض الملابس الداخلية السنوي للمغنية على "أمازون برايم" وضم العرض مجموعة رائعة من العارضات الشهيرات، بمن فيهن بيلا حديد وإرينا شايك، كما لعبت المغنية ليزو، دور البطولة في العرض، بحسب ما نشرت صحيفة "إندبندنت".

وفي حين جرت الإشادة بـ"ريهانا" لإلقاء مجموعة لمختلف أنواع الأعراق، فقد تعرضت لانتقادات لاستخدامها أحاديث وعبارات إسلامية من النبي محمد، وكان ذلك في الأغنية المميزة في المقطع الصوتي لـ Savage x Fenty ويسمى "Doom" أنتج بواسطة Coucou Chloe ومقره لندن.

انتقادات لـ ريهانا

استخدمت الأغنية أجزاء من حديث جرى تسريعها مع موسيقى الرقص المختلط على إيقاع، وأدت عليها عارضات الأزياء رقصاتهن، وهو ما أدى إلى انتقاد العديد من مستخدمي Twitter للمغنية لإدراجها في برنامج الحفل.

وكتب أحد الأشخاص: "ريهانا أخطأت في استخدام أغنية بها حديث لتلعبها في عرض ملابس داخلية"، وكتب آخر "ما خطب الفنانين الذين يستخدمون الإسلام كعنصر جمالي؟ تحلي ببعض الاحترام".

وأضافت أخرى: "بصفتي مسلمة، لا توجد كلمات تصف مدى خيبة أملي من ريهانا، للسماح لعارضاتها بالرقص على الحديث".

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وعلى الجانب الآخر وصف بعض رواد تويتر، استخدام "ريهانا" للأغنية كمثال على التقارب الثقافي، بينما لم تعلق "ريهانا" على الانتقادات.

الجملة سبب أزمة ريهانا

الجملة التي تضمنتها الأغنية وتسببت في موجة واسعة من الانتقادات هي "نَقْتُلُ الْآنَ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ"، وهو جزء من الحديث الشريف الذي يتحدث عن نهاية الزمان، وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ الصَّحابيُّ الجليلُ أبو موسى الأشعريُّ رضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قال، "إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ لَهَرْجًا، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْهَرْجُ؟ قَالَ الْقَتْلُ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَقْتُلُ الْآنَ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِقَتْلِ الْمُشْرِكِينَ، وَلَكِنْ يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ وَابْنَ عَمِّهِ وَذَا قَرَابَتِهِ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَعَنَا عُقُولُنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا، تُنْزَعُ عُقُولُ أَكْثَرِ ذَلِكَ الزَّمَانِ وَيَخْلُفُ لَهُ هَبَاءٌ مِنْ النَّاسِ لَا عُقُولَ لَهُمْ، ثُمَّ قَالَ الْأَشْعَرِيُّ وَأيْمُ اللَّهِ إِنِّي لَأَظُنُّهَا مُدْرِكَتِي وَإِيَّاكُمْ وَأيْمُ اللَّهِ مَا لِي وَلَكُمْ مِنْهَا مَخْرَجٌ إِنْ أَدْرَكَتْنَا فِيمَا عَهِدَ إِلَيْنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ نَخْرُجَ كَمَا دَخَلْنَا فِيهَا ـ خاصة معنى: لا، تنزع عقولهم، أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس".

اعتذار ريهانا

قدمت ريهانا اعتذارًا للمسلمين بعد أن تعرضت لانتقادات لاستخدامها أغنية تضم حديث نبوي مقدس في عرض الأزياء Savage X Fenty لعام 2020 الذي قدمته الأسبوع الماضي.

وهو خطأ وصفته بأنه "صادق، لكنه مهمل"، وكتبت ريهانا عبر خاصية "ستوري" على إنستجرام: "أود أن أشكر المجتمع الإسلامي للإشارة إلى وجود رقابة ضخمة كانت مسيئة عن غير قصد في عرضنا x fenty"، وأضافت: "الأهم من ذلك أود أن أعتذر لكم عن هذا الخطأ".

ريهانا المثيرة للجدل

وتلك ليست المرة الأولى التي تواجه فيها ريهانا اتهامات بالعنصرية الثقافية، في يوليو من العام الماضي، حيث تعرضت قطب الموضة ريهانا، لانتقادات بسبب غلافها في عدد أغسطس 2019 لمجلة Harper’s Bazaar China، حيث ارتدت ثوبًا أزرق يتميز بطيات وأكمام منتفخة ووشاح أحمر فاتح مربوط على خصرها.

وصففت شعرها ليحاكي التسريحات الصينية التقليدية، فيما كانت حواجبها محجوبة بوميض أحمر في المقدمة وشفتيها باللون الأحمر دقيقة، وشاركت Harper's Bazaar China سلسلة من الصور من جلسة التصوير على حساب Instagram الخاص بها، حيث كشفت أن الفكرة وراء الغلاف كانت إظهار كيف "يلتقي النمط الغربي بالجمالية الشرقية".

على الرغم من نشر المجلة نواياها من وراء الصور، اتهم الكثير من الناس على وسائل التواصل الاجتماعي المنشور والمغني بالعنصرية الثقافية.