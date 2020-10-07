صفاء جلال: رفضت حجاب ابنتي في البداية ووافقت بعد التزامها بالصلاة

علاقات و مجتمع

ردت الفنانة صفاء جلال، على منتقديها بسبب حجاب ابنتها "سلمى"، قائلة: "لا أنا ولا بنتي غلطانين، إحنا الاتنين عاملين اللي يريحنا واللي مقتنعين بيه، مينفعش نتهاجم لأنها حياتنا".

وتابعت "جلال" خلال حديثها لـ"هُن": "الكلام الكبير اللي اتقالي بتاع وانتي يا شيخة، وانتي فين حجابك، مالهومش حق فيه، خليكم في نفسكم، مش معقولة خلصتوا مشاكلكم وباقي حجاب صفاء جلال هو المشكلة".

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واستطردت الفنانة: "الحرية الشخصية والدينية لازم احترامها، والتدين مش مختذل في الحجاب بس".

وعن رد فعلها بعد ارتداء ابنتها الحجاب، قالت صفاء جلال: "اعترضت في الأول لما كانت 15 سنة، وقلتلها صلي الأول وبعدها اتحجبي، وفعلًا اتعلمت الصلاة والتزمت في كل الفروض، وكملت العبادة بالحجاب في الآخر".

متابعة: "الالتزام بالحجاب موجود في كل الأديان السماوية، المهم نطبقه ويكون تكملة لكل العبادات والفروض".

وكانت الفنانة صفاء جلال تعرضت لحملة انتقاد واسعة، وذلك بعدما نشرت صورة لابنتها بالحجاب، خلال تهنئتها بعيد ميلادها، مما دفع الرواد لمهاجمة الفنانة مطالبينها بارتداء الحجاب مثل ابنتها.