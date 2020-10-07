الصحة تنصح بتعريض الأطفال للشمس: يعزز المناعة ويزيد إنتاج فيتامين د

صحة

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والمستشار الإعلامي للوزارة، أن تعريض الطفل للشمس يعزز جهازه المناعي.

وأشار "مجاهد" إلى أن تعريض الطفل لأشعة الشمس ما بين 8 إلى 10 صباحا أو من 5 مساء، يحفز الجسم لإنتاج فيتامين "د".

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وتابع المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة: "احرصي على تعريض طفلك لأشعة الشمس لتحفيز الجسم على إنتاج فيتامين "د" الذي يقوي العظام ويعزز جهاز المناعة".

فوائد أشعة الشمس للأطفال

المساعدة في إنتاج فيتامين "د": يعد فيتامين "د" من أهم الفيتامينات التي يحتاجها جسم الأطفال، فهو ضروري في الحفاظ على مستويات الكالسيوم في الدم والذي من شأنه تعزيز صحة العظام ونموها، وصحة الأسنان عند الأطفال.

يفضل أن يقضي الطفل من 10 إلى 15 دقيقة يوميًا تحت أشعة الشمس من دون استخدام الواقي الشمسي، ليستطيع الجلد امتصاص الأشعة وبالتالي تحفيز الخطوة الأولى في إنتاج فيتامين د في الجسم.

المساعدة في الحماية من مرض التصلب اللويحي: وهو من الأمراض النادرة التي تصيب الجهاز العصبي وتؤثر على وظائف الجسم.