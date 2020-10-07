ماذا يحدث عند وضع البصل على الرقبة قبل النوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

للبصل العديد من الاستخدامات والفوائد الصحية عند إضافته على الأطعمة، أو تناوله بجانبها، ولكن هل جربت يوما أن تضعه على جسمك؟

ذكر موقع "women daily magazine" أن للبصل فوائد متعددة عند وضعه على الرقبة قبل النوم؛ فهو يساعد على تنظيف البشرة، ويقتل البكتيريا والجراثيم، بالإضافة إلى الفوائد التي يدخلها على الدم.

يقول الدكتور إيجور كنجازكين من جامعة سانت بطرسبرج بروسيا، إن البصل يمكن أن يساعدك أيضًا في علاج اضطراب الغدة الدرقية.

ويوصي إيجور بتقطيع البصلة الحمراء إلى نصفين ثم تدليك الرقبة بها عند منطقة الغدة الدرقية بنصفي البصل في شكل حركات دائرية خفيفة.

ونصح أنه بمجرد بتدليك الرقبة، اذهب إلى النوم دون غسلها، فسيعمل عصير البصل بشكل طبيعي على تحسين وظيفة الغدة الدرقية، كما أنه ينقي الدم، ويساعد على قتل البكتيريا والجراثيم التي تسبب الأمراض.

ما هي وظائف الغدة الدرقية؟

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للغدة الدرقية العديد من الوظائف ولكن الأساسية هي إفراز هرموني (الثيروكسين و ثلاثى يودو ثيرونين) وتعمل الهرمونات على:

- توفر الطاقة والحرارة لخلايا الجسم، وتنظم وظائف الجسم.

- تعزيز النمو البدني والجنسي، بدليل أن التأخر في النوم ينتج عن نقص إفراز هرمونات الغدة الدرقية.

- كما أن الغدة الدرقية تنظم عمل الجهاز الهضمي وعمليات التمثيل الغذائي.

- تزيد هرمونات الغدة الدرقية من معدل ضربات القلب وضخ القلب للدم.

- توسع الهرمونات ايضا مم الأوعية الدموية فتزيد ايضا من تدفق الدم لباقي أجهزة الجسم.