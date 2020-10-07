أيتن عامر بإطلالة بسيطة بالأسود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– نور إبراهيم:

شاركت الفنانة أيتن عامر متابعيها صور من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

ارتدت أيتن فستانا أسود طويل بسيط جداً لم يحتوي على أي نقوشات أو تطريزات، وارتدت عليه حزام أسود مزين بحروف معدنية ذهبية هي CD.

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تركت أيتن شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها ولم تعتمد تسريحة شعر متكلفة كي تكمل بساطة إطلالتها.

اعتمدت أيتن على إكسسوارات بسيطة أيضا واكتفت بارتداء غويشتين ذهبي، وحلق دائري.