8 أمور احذر مناقشتها مع عائلتك حتى لا تسبب لك مشاكل.. منها دخلك الشهري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

حتى لو كانت عائلتك منخرطة بشكل كبير في حياتك، فهذا لا يعني دائما أنه يجب عليك مناقشة كل موضوع معهم، وقد تبدو بعض الأشياء بسيطة بما يكفي للحديث عنها، لكنها في الواقع قد تحمل خطر إيذاء المقربين منك وقد تتسبب في نزاع بينكما.

هذا هو السبب في أنه من المهم أحيانا عدم مشاركة العديد من التفاصيل الشخصية عنك مع عائلاتك، وفق ما أوضح موقع " brightside".

1- خططك المستقبلية:

عندما نشارك أهدافنا مع المقربين منا، يمكن أن يخدع أدمغتنا للاعتقاد بأننا قد حققناها بالفعل، على الرغم من أننا لم نحققها، بالإضافة إلى أن هذا يقودنا إلى بذل جهد أقل فيما نريد القيام به وتحقيقه، ما يجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لنا، لذا من الأفضل تجنب ذكر كل التفاصيل لعائلتك.

2- مشاكل في علاقتك:

إن إخبار عائلتك بأن لديك بعض المشكلات البسيطة مع زوجتك عادة لا يمثل مشكلة، ولكن عندما تحاول الدخول في التفاصيل على مستوى أعمق، فإن الكشف عن كل الأشياء السلبية التي تعتقدها وتشعر بها، قد يؤدي إلى حدوث أزمات لاحقا.

لذا فمن الأفضل عدم إدخال أفراد عائلتك بمشاكلك مع شريك حياتك لأنه عندما تسامح وتنسى أنت، يظلوا والديك يقلقون عليك أيضا ويستمرون في الشك والريبة تجاه شريكك.

3- كم تكسب وأموالك:

قد يكون مجرد الإفصاح عن متوسط المبلغ السنوي فكرة جيدة، ولا تحتاج عائلتك إلى معرفة كل مبلغ تكسبه وكيف تسير الأمور، وأيضا، إذا كانت هناك أية مشكلات مالية أو زيادات، فمن الأفضل عدم إعطاء تفاصيل كثيرة، لأن المواضيع الحساسة مثل المال يمكن أن تجعلهم قلقين وتجعلهم يقدمون نصائح غير ضرورية حول كيفية إدارة الأمور، ما قد يؤدي إلى الخلافات بينكما.

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4- أسرار عنك وعن الآخرين:

قد تبدو النميمة نشاطا غير ضار للكثير منا، خاصة مع أفراد عائلتنا المقربين، ولكن بغض النظر عن مدى ثقتك بهم، فهناك دائما احتمال أن ينقلوا بعض المعلومات غير الضرورية للآخرين، ويمكن أن يكون لهذا تأثير سلبي عليك وربما يفسد علاقاتك مع أصدقائك الآخرين وأفراد عائلتك.

5- خططك لإنجاب الأطفال:

قد يرغب ويسألك والدك باستمرار عن الأحفاد وضرورة الإنجاب، ولكن تذكر أنك الشخص الذي سيتخذ القرار في النهاية عندما يحين الوقت المناسب، لذا من أجل تجنب سوء الفهم أو حتى الجدال، من الأفضل أحيانا تجنب الحديث في هذا الموضوع أو على الأقل التأكد من عدم حصولهم على الكثير من المعلومات المتعلقة به.

6- الكشف عن أنهم جعلوك تشعر بالضيق في الماضي:

إن ذكر الأشياء التي حدثت لك في الماضي ليس دائما أفضل فكرة، خاصة إذا كانت تلك الذكريات تجعلك تتذكر هذا الألم مرة أخرى، وقد يؤدي الحديث عن هذا الموضوع مرة أخرى إلى عودة المشكلة، لذا إذا استطعت، فحاول حلها داخل نفسك وتسامح.

8- أخطاؤك:

يمكن الكشف عن بعض الأخطاء البسيطة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالفشل الكبير، فقد يكون من الأفضل الاحتفاظ بها سرا، والسبب في ذلك هو أنه قد يتسبب الإفصاح عن ذلك في قلق والديك عليك، وسيرغبان في المساعدة في تحسين الموقف.

8- معتقداتك والأشياء التي تحبها:

يجب تجنب الحديث في الموضوعات الحساسة كالسياسة، وذلك لأن في بعض الأحيان، حتى مع أفراد الأسرة، عندما يسمع الأشخاص آراء معاكسة، يصعب عليهم احتواء أنفسهم وقد يرغبون في دفع معتقداتهم إلى الآخرين، وقد يتحول هذا إلى جدال كبير ويمكن أن يفسد علاقتك بهم.