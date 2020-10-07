سميرة سعيد في جلسة تصوير جديدة: أحمر ومنقوش تايجر

لايف ستايل

خضعت الفنانة سميرة سعيد، لجلسة تصوير جديدة، ارتدت خلالها فستانا من اللون الأحمر، ونشرت الصور عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتأتي جلسة التصوير ضمن مشاركتها في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب The Voice Senior، الذي يبدأ عرضه مساء اليوم، على قناة mbc مصر.

وجاء فستان سميرة سعيد، باللون الاحمر، وتميز بأنه غير مكشوف من منطقة الصدر، وقصير، منقوش "تايجر"، وله حزام على الوسط، كاشفا عن ماركته "جوتشي".

وصففت شعرها ويفي قصير، بأنامل طوني المندلق، ووضعت مكياجا ثقيلا وضعه لها بول، وارتدت حذاء أسود في شفاف له كعب عال.

وتفاعل جمهور سميرة سعيد، مع الصور عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها: "قمر"، و"مطربة المغرب الأولى"، و"تؤبريني".

وشجعت سميرة سعيد، فريقها عبر إنستجرام، وكتبت: "فريق سميرة سعيد"، وذلك في تعليقها على الصور التي نشرتها.

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وتحرص سميرة سعيد، دوما على مشاركة جمهورها ومتابعيها بأحدث جلسات التصوير التي تخضع لها، وكذلك صور ولقطات من الفعاليات الفنية التي تحضرها بشكل دوري.

وتتميز إطلالات سميرة سعيد، بأنها مختلفة وغير تقليدية، وكثيرا ما تثير الجدل بتلك الإطلالات، ومن بينها "لوك المكرونة"، و"لوك الفستان البلاستيك"، وغيرها.

ويتفاعل الجمهور مع إطلالات سميرة سعيد، باعتبارها الأكثر شبابية، وتتميز بالشباب الدائم.

ويتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي معها، وتأتي التعليقات: "ملكة جمال يا ديفا"، و"كل شوية بتصغري"، و"شكلك أصغر مني.. رغم إني لسه في الثانوية"، فيما علق رأي مخالف بقوله "اللوك ده مش لايق عليكي".