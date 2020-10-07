قصة أم لطفلين أصيبت بمتلازمة "توريت": بتشتم أي حد وبتضرب نفسها

علاقات و مجتمع

متلازمة نادرة أصيبت بها أم لطفلين في بريطانيا، تسببت في شعورها المفاجىء بتشنجات عصبية شديدة دفعتها إلى سب وشتم كل من حولها، ويطلق عليها متلازمة "توريت".

قبل ثلاث أسابيع استيقظت الأم البالغة من العمر 27 عامًا، وهي ترتجف حيث تعاني من تشنجات عضلية شديدة، وأوضح الأطباء أنها تعاني منها نتيجة الإجهاد، بحسب ما ذكره موقع "cornwalllive"

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وسرعان ما أدخلها طبيبها في سلسلة من الاختبارات بما في ذلك ثقب في أسفل الظهر، وفحص بالأشعة المقطعية، للتحقق من أي إصابات في الدماغ، لكن كل شيء كان جيدا.

ووصف الأطباء أعراضها على أنها حالة عصبية وراثية يمكن أن تحدث بشكل عشوائي في أي وقت ولا تضر بصحتها، ولكن في غضون أيام كانت تعاني باستمرار من التشنجات اللاإرادية وسب كل الغرباء.

وبالرغم من أنه لا يجري تشخيص متلازمة توريت رسميًا إلا بعد معاناتها من التشنجات اللاإرادية لمدة عام أو أكثر، لكن "هايلي" تعاني من جميع الأعراض في الوقت الحالي.

وذكرت "هايلى" موقفا محرجا تعرضت له بسبب إصابتها، حيث قامت بشتم طبيب العيون الخاص بها بشكل مفاجىء، وقالت: "لحسن الحظ ، كان متفهماً للغاية وضحك على الأمر"، "قلت الشيء نفسه للفتاة عندما عدت لأخذ نظارتي".

وأشارت إلى أنه عندما تكون التشنجات اللاإرادية في أسوأ حالاتها، تضطر لهز رأسها بقوة إلى الوراء، الأمر الذي يؤلمها، وعندما تكون متوترة أو قلقة فإنها تضرب نفسها أو تصفعها، غير مدركة تمامًا لما تفعله حتى تلك اللحظة.