فيديو.. فيفي عبده بـ"الحِجاب": دور برد منعني عن فرح أمير شاهين "خمسة هاور يو"

علاقات و مجتمع

ظهرت الفنانة فيفي عبده، بغطاء الرأس "الحجاب"، خلال فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ويبدو عليها آثار التعب والإرهاق.

وبدأت فيفي عبده، الفيديو بتقديم الاعتذار للفنانة إلهام شاهين، لعدم حضور فرح شقيقها أمير شاهين، على عروسته منة الله جاب الله، الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة نهاية الأسبوع الماضي.

وبررت فيفي عبده، غيابها لإصابتها بدور برد شديد أثر عليها، ولم يمكنها من المشاركة في فرح أمير شاهين.

ووعدت فيفي عبده، متابعيها بأنها ستتواصل معهم "أون لاين" قريبًا كما كانت تفعل في السابق، بعدما تتماثل للشفاء: "آسفة، وحشتوني، معلش مش بطلع أونلاين مكنتش بقدر أتكلم، الحمدلله ربنا شفاني وعفاني ونتقابل قريب.. خمسة مواه.. خمسة هاور يو".

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وأقيم حفل زفاف الفنان أمير شاهين، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم الهضبة عمرو دياب بصحبة دينا الشربيني، والكينج محمد منير، وهالة صدقي، وليلى علوي، وهنا شيحة، ونجلاء بدر، ومحمد الشرنوبي، بجانب هاني سلامة، صديق العريس، الذي حرص على التواجد مبكرًا.

وكان أمير شاهين، قال في أول تصريح له بعد خطوبته، إنه سعيد بالفرحة الكبيرة التي يشعر بها من كل من حوله، سواء من داخل الوسط الفني أو الجمهور.

وأكد في تصريحات لـ"الوطن"، أن الله أكرمه بخطيبته، نتيجة دعاء والدته الراحلة، وشقيقته إلهام، التي يعتبرها أمه.

وكان "أمير" احتفل الشهر الماضي، بخطوبته من منة جاب الله، شقيقة زوجة المنتج أحمد عبدالعاطي، وذلك في الساحل الشمالي بحضور عدد من الفنانين، من ضمنهم هالة صدقي وهنا شيحة وغيرهما.

يُذكر أن أمير شاهين، جمعته قصة حب كبيرة بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس، كشف عنها من قبل خلال استضافته في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية CBC، مؤكدًا أنه كان على وشك أن يعلن خطوبتهما، لكن القدر لم يمهلها.

وأضاف "شاهين" أن ميرنا هي حب حياته، معبرًا عن حزنه الشديد لرحيلها، وذكر آنذاك أنه حاول الارتباط مرة أخرى لكنه فشل، رغم محاولات شقيقته إلهام: "بتزنّ عليا كل يوم وماشية بتجوزني".