الناظر يحذر من المكياج الدائم: أحد أسباب ظهور التجاعيد المبكرة

صحة

وجه الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، نصيحة للسيدات اللاتي يقمن بوضع تقنية المكياج الدائم على البشرة، والذي أصبح منتشرا في الكثير من مراكز التجميل، بالابتعاد عنها، وقال: "لا أنصح بذلك إطلاقا، لأنه يجري وضع مستحضر ثابت، يعني مش هيطلع بالمياه والصابون، وهيقعد فترات طويلة".

وأضاف "الناظر" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية Dmc، أن هذه التقنية تعتمد على وضع مركب كيميائي على الجلد لفترة طويلة، وهذا من الممكن أن يسد مسام الجلد التي لها وظائف منها التخلص من العرق الذي تفرزه الغدد العرقية، والتخلص من الأملاح والسموم، وإذا لم تخرج ستتجمع داخل الغدد العرقية وتنتفخ وتسبب التهابات "الحبيبات التي تشبه حمو النيل".

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وتابع بأن هذه التقنية تعمل أيضا على تشوية الوجه: "بتجمل لكن في نفس الوقت هبوظ وشي، لدينا غدد دهنية تخرج الدهون على الوجه أولا بأول، وإذا سديت المسام الغدد الدهنية هتتجمع فيها الدهون وتبدأ تعمل حبوب زي حب الشباب، وهيتكون عليها صديد وبكتيريا".

وأكمل: "الكريمات والأدوية الخاصة بحب الشباب لن تؤثر على تلك الحالة، والمكياج الدائم يتكون من مركبات مذيبة "مذيبات عضوية" تهلك البشرة وتقشر الطبقة الخارجية، ومن الصعب إزالته إلا بالليزر أو المركبات الكيميائية لإزالته من أسفل سطح البشرة.

وأشار إلى أن بقاء المكياج على البشرة لفترة طويلة هو أحد أسباب ظهور التجاعيد المبكرة، وأن من يقوم بعمل تقنية المكياج الدائم هم خبراء التجميل وليس أطباء التجميل.