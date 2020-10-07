كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 05:43 مساءً - اشتهرت الإعلامية والمذيعة المصرية رضوى الشربيني بجمال وجهها وعينيها الخضراوين، وهي تعتمد أساليب مكياج تبرز ملامحها بطريقة أنثوية راقية، آخذة في الاعتبار لون بشرتها وعينيها، مما يوفر لها إطلالة مثالية في كل مرة تظهر فيها عبر التلفزيون أو مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً إنستقرام. وفي هذا المقال، نرصد لك طريقة تطبيق مكياج للعينين الخضراوين على طريقة رضوى الشربيني.



تغطية البشرة

تغطية البشرة



من يتابع صور رضوى الشربيني عبر إنستقرام، قد يعتقد أنها تستخدم الكثير من مستحضرات المكياج على بشرتها. لكنها في الحقيقة تميل فقط الى تغطية ناعمة وطبيعية للبشرة، لا سيما أنها لا تعاني من البثور وحب الشباب وشوائب البشرة الأخرى. في البداية، وزعي كمية كافية من كريم الأساس على مناطق الوجه الأساسية، واختاريه بلون قريب الى لون بشرتك. وبواسطة فرشاة كبيرة، امزجي كريم الأساس على وجهك بشكل متساوي. من ثم، طبقي الكونسيلر تحت العين وفوق الرمش العلوي، وعلى جسر الأنف. وبواسطة البيوتي بلاندر، امزجي أساس البشرة للتخلص من أي طبقات أو تكتلات موجودة على الوجه. بعدها، طبقي بودرة الأساس المضغوطة، بواسطة فرشاة كبيرة.

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مكياج العيون

مكياج العيون



باستخدام إحدى أصابعك، مرري ظلال العيون باللون الخوخي، أو الزهري، على الجفن المتحرك والثابت. ولتفتيح العين وجعلها مشرقة، طبقي القليل من الهايلايتر على الجفن المتحرك، ومن ثم ظلليه بظل العين الخوخي المات أو الزهري المات، بدرجة أغمق قليلاً. ضعي الرموش الاصطناعية الكثيفة، وحددي كامل الجفن العلوي بالأيلاينر السائل الأسود، أما داخل العين فحدديه بقلم الكحل الأسود. ولمنح الوجه الإشراقة والتوهج، طبقي البلاش الخوخي على عظمتي الخدين والوجنة والذقن.

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الكونتور وأحمر الشفاه

الكونتور وأحمر الشفاه



يساعد الكونتور في إبراز ملامح الوجه المفضلة لديك، وإخفاء المناطق غير المرغوب فيها، أي أنه يعمل على نحت الوجه لتصبح ملامحك مثالية كالنجمات. طبقي كونتور الوجه على جسر الأنف، باستخدام إصبعك صعوداً ونزولاً، يميناً ويساراً، وعلى أسفل الوجنتين وأعلى الجبهة. ولإبراز الشفاه، طبقي الهايلايتر على الشفتين، باستخدام الأصابع، بعدها املئيهما بأحمر الشفاه بتركيبة سائلة، واختاريه باللون الخوخي أو الزهري الناعم أو الأحمر الناري الذي يليق كثيراً بذوات العينين الخضراوين.