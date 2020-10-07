- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 05:43 مساءً - من أجدد أسواق الدور العالمية اخترنا لك 8 مستحضرات تحتاجينها هذا الشهر لتتألقي بنضارة: بشرة ندية، حواجب واضحة، خدود بارزة... ألوان خريفية- شتوية متناسقة تبرز دفء جمالك بحيوية وجمالك. اختاري منها ما يناسب إطلالتك:
مثبت المكياج" ليميتيد إيديشن بيوتي إلكسير من كودالي" Caudalie Limited Edition Beauty Elixir
علبة نحت الوجه" أمبينت لايتينغ فيس باليت – سكالبتير من أورغلاس" Hourglass Ambient Lighting Face Palette Sculpture
ماسكرا للحواجب" فريش أوت أوف ذا شور برو جيل من ماك" Mac Fresh Out-Of-The-Shower Brow Gel
كريم أساس " لس بيج هيلثي غلو من شانيل" CHANEL Les Beiges Healthy Glow
ماسكرا" أيكونيك أوفركيرل واتربروف من ديور" Dior Iconic Overcurl Waterproof Mascara
كونسيلر" إيفن بيتر أول أوفر كونسيلر من كلينيك" Clinique Even Better All-Over Concealer
مقشّر" غلو بيل بادز من بيكسي" Pixi Glow Peel Pads
كريم أساس " سوفت مات كومبليت من نارس" Nars Soft Matte Complete Foundation
تابعي المزيد: مكياج عيون بأسلوب عصري من موضة ٢٠٢٠ مستوحى من دلال الدوب
كانت هذه تفاصيل خبر مستحضرات تحتاجينها هذا الشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.