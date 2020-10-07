كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 05:43 مساءً - من أجدد أسواق الدور العالمية اخترنا لك 8 مستحضرات تحتاجينها هذا الشهر لتتألقي بنضارة: بشرة ندية، حواجب واضحة، خدود بارزة... ألوان خريفية- شتوية متناسقة تبرز دفء جمالك بحيوية وجمالك. اختاري منها ما يناسب إطلالتك:



مثبت المكياج" ليميتيد إيديشن بيوتي إلكسير من كودالي" Caudalie Limited Edition Beauty Elixir Caudalie Limited Edition Beauty Elixir



علبة نحت الوجه" أمبينت لايتينغ فيس باليت – سكالبتير من أورغلاس" Hourglass Ambient Lighting Face Palette Sculpture Hourglass Ambient Lighting Face Palette Sculpture



ماسكرا للحواجب" فريش أوت أوف ذا شور برو جيل من ماك" Mac Fresh Out-Of-The-Shower Brow Gel Mac Fresh Out-Of-The-Shower Brow Gel



كريم أساس " لس بيج هيلثي غلو من شانيل" CHANEL Les Beiges Healthy Glow CHANEL Les Beiges Healthy Glow

ماسكرا" أيكونيك أوفركيرل واتربروف من ديور" Dior Iconic Overcurl Waterproof Mascara Dior Iconic Overcurl Waterproof Mascara كونسيلر" إيفن بيتر أول أوفر كونسيلر من كلينيك" Clinique Even Better All-Over Concealer Clinique Even Better All-Over Concealer مقشّر" غلو بيل بادز من بيكسي" Pixi Glow Peel Pads Pixi Glow Peel Pads

كريم أساس " سوفت مات كومبليت من نارس" Nars Soft Matte Complete Foundation Nars Soft Matte Complete Foundation تابعي المزيد: مكياج عيون بأسلوب عصري من موضة ٢٠٢٠ مستوحى من دلال الدوب

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