مناكير أحمر لسهرات الشتاء من إنستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 05:43 مساءً - عندما يتعلق الأمر بموديلات الأظافر المناسبة للسهرات والاحتفالات، غالباً ما يكون المناكير الأحمر في مقدمة الاختيارات، فهذا اللون الأنثوي الجذاب مثالي لتحقيق إطلالة لافتة جداً ومميزة، كما أنه يعدّ موضة كل المواسم، حيث يكون رائجاً جداً ضمن موضة المناكير طوال أيام السنة.



انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك في ما يلي، أفكار مناكير أحمر مثالية لسهرات الشتاء، ستجعل أظافرك تحفة فنية لافتة للنظر.



مناكير فرنسي أحمر وذهبي

مناكير فرنسي أحمر وذهبي



بدلاً من المناكير الفرنسي التقليدي، اعتمدي هذا الشتاء طريقة مميزة لتزيين أظافرك بالأسلوب نفسه إنما بألوان أكثر حيوية وجمالاً، بحيث تستبدلين المناكير الأبيض الثلجي بالمناكير الأحمر المحدد بخط ذهبي بيضاوي، لتصبحي جاهزة لسهرة شتوية مميزة.



المناكير الأحمر المزخرف بالأبيض والذهبي

المناكير الأحمر المزخرف بالأبيض والذهبي



لا شك أن المناكير الأحمر رائع على الأظافر، لكن بإمكانك هذا الشتاء استخدامه بأسلوب عصري مفعم بالأنوثة، بحيث تصنعين مزيجاً لافتاً بين الأحمر والأبيض والذهبي على كل ظفر على حدة، باستثناء ظفر واحد تطبقين عليه المناكير الأحمر فقط، مما يمنح أظفرك لمسة جذابة جداً.

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المناكير الأحمر المطعّم بالذهبي البراق

المناكير الأحمر المطعّم بالذهبي البراق



إذا كنت من متابعات الموضة، لا شك أن أصبحت تعلمين أن الغليتر هو موضة رائجة جداً في عالم الموضة عموماً وتزيين الأظافر خصوصاً، لذلك لا تترددي في اعتماد المناكير الأحمر الداكن المطعم بالذهبي البراق بطريقة فنية مميزة تمنحك أظافر لمسة فنية راقية.



المناكير الأحمر المخطط بالذهبي

المناكير الأحمر المخطط بالذهبي



القليل من المناكير الذهبي سيصنع الفرق عند اعتماد المناكير الأحمر الداكن خلال السهرات، فهو يخرجك عن المألوف ويضفي على أظافرك لمسة راقية جداً تلائم السهرات والاحتفالات. ضعي طبقتين من المناكير الأحمر الداكن على أظافرك، من ثم زيّنيها بخطوط ذهبية مختلفة الأحجام والأشكال.



المناكير الأحمر المرصع بالأحجار الكريمة

المناكير الأحمر المرصع بالأحجار الكريمة



ستمنحك الأحجار الكريمة الذهبية المثبة على أظافرك المطلية بالمناكير الاحمر أفضل خيار لسهرات ومناسبات الشتاء، فهي تضيف لمسة فخمة على أظافرك وتمنحك إطلالة مثالية. يمكنك تحقيق موديل الأظافر هذا بنفسك، بحيث تقومين أولاً بتطبيق المناكير الأحمر الناري اللامع، ومن ثم تزينين قاعدة الظفر بالأحجار الكريمة الذهبية.

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