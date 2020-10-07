تسريحات شعر شتوية ناعمة من إنستقرام وطرق تنفيذها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 05:43 مساءً - الشتاء هو الوقت المثالي للتلاعب بشعرك واعتماد تسريحات الشعر التي ترغبين فيها، حيث لا داعي للقلق بشأن خصلاتك المتعرقة التي تلتصق على رقبتك بسبب الحرارة المرتفعة، فالأجواء الباردة تساعدك في تجربة تسريحات الشعر بمختلف أشكالها، المرفوعة والمنسدلة ونصف المرفوعة... وفي هذا المقال، رصدنا لك مجموعة تسريحات شعر شتوية ناعمة من إنستقرام، لتختاري من بينها ما يعجبك.



تسريحة ذيل الحصان الفوضوية العالية جداً

تسريحة ذيل الحصان الفوضوية العالية جداً



هذه التسريحة ناعمة وعملية جداً، وهي خيار مثالي لصاحبات الشعر الكيرلي الطبيعي اللواتي يرغبن في تجنب الملل في إطلالاتهن، كما أنها تبرز ملامح وجهك وتسلط الضوء عليها. وللحصول عليها، اجمعي شعرك بإحكام الى أعلى رأسك وثبتيه بربطة شعر ناعمة، واحرصي على استخدام مثبّت شعر خفيف للحفاظ على مظهر شعر أنيق لساعات طويلة.

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تسريحة ذيل الحصان المقلوبة

تسريحة ذيل الحصان المقلوبة





أما إذا كنت من صاحبات الشعر الطويل، وترغبين في تسريحة شعر مصقولة وأنيقة وفي الوقت نفسه عملية، اعتمدي تسريحة ذيل الحصان المقلوبة. اسحبي شعرك الى أعلى الرأس على شكل ذيل حصان وثبتيه جيداً، واعمل على جعل أطراف شعرك مقلوبة باستخدام مملس الشعر المسطح. ولإطلالة حيوية، اتركي إحدى خصلات شعرك منسدلة على جانب واحد من الوجه.

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تسريحة البوب الكيرلي المزينة بالمشابك

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إنها تسريحة شبابية عصرية تمنحك مظهراً حيوياً ناعماً، وإمكانك الحصول عليها في المنزل. اجعلي الغرة جانبية واسحبيها وراء الأذن، من ثم قسمي شعرك الى أقسام صغيرة، وباستخدام أداة تجعيد الشعر الساخن لفي كل قسم على حدة لثوانٍ وافرديه. واحرصي على تزيين شعرك من جانب واحد بثلاث مشابك ناعمة جداً.

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تسريحة أمواج الشاطئ

تسريحة أمواج الشاطئ





تعد تسريحة أمواج الشاطئ، أو الـBeach waves، الخيار الأفضل لجميع أطوال الشعر خلال الشتاء، فهي توفر للمرأة مظهراً حيوياً وأنيقاً، وتجعل الشعر يبدو أكثر حجماً وكثافةً. قومي برش القليل من رذاذ الشعر عل خصلات شعرك، من ثم اعملي عل تشكيل تجعيدات ضيقة باستخدام مكواة الشعر، بعدها افردي شعرك بأطراف أصابعك.

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تسريحة الكعكة الفضفاضة

تسريحة الكعكة الفضفاضة





لا تحتاج تسريحة الكعكة الفضفاضة سوى مشبك شعر مميز، لتكون خياراً رائعاً لأوقات النهار ولإطلالتك في العمل خلال الشتاء. إضافة الى أنها تسريحة شعر سهلة جداً ولا تتطلب سوى دقائق قليلة. افردي شعرك واسحبيه عند حدود الرقبة ولفيه عل شكل كعكة معقوفة، واتركي بعض الخصلات منسدلة بشكل فوضوي على جانبي الوجه.

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