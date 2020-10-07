من البكاء للتأهيل النفسي.. يوميات منة عبدالعزيز بعد الإفراج عنها

علاقات و مجتمع

"التذبذب"، هو أكثر ما يميز منة عبدالعزيز، أو كما عرفت بـ "فتاة التيك توك"، منذ الإفراج عنها بعد تأهيلها النفسي، وحتى إجراؤها صفحة خاصة بها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لتتواصل مع متابعيها من جديد، وكان أحدث ظهور لمنة عبدالعزيز أمس، بالبكاء مجددا في مداخلة هاتفية، رغم أنها كانت تخرج تؤكد أنها أفضل حالا واستمتعت بالتأهيل النفسي.

البكاء على الهواء

انهارت منة عبد العزيز، على الهواء خلال مداخلة هاتفية مع سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، بسبب الهجوم المستمر عليها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها تشعر بالوحدة لعدم وجود أمها أو أبيها بجوارها قائلة "نفسي يبقى جنبي بابا وماما عمر الي بيهاجموني ماحسوا باللي أنا فيا".

وتحدثت كذلك عن التأهيل النفسي: "أنا كنت حاجة وبقيت حاجة تانية بعد اللي عملوه معايا وفي الأول مكنش عندي رقابة ولا أب ولا أم ولا عارفة الصح من الغلط وأنا بشكرهم وده من فضل ربنا عليا".

وأشارت إلى أنها تدعو كل الفتيات لعدم تكرار خطأها، وكذلك عدم السكوت على أي ظلم تتعرضن له.

وضافت باكية: "أنا نفسي يبقى جنبي أبويا وأمي وناس كتير بتتكلم إن أنا بعمل وبعمل وبعمل لكن ميفهموش اللي أنا فيه وعمرهم ما هيحسوا باللي أنا فيه، وحاسه إن أنا ضعت وأنا تعبانة وبرضه بشكر وزيرة التضامن الاجتماعي وبحبها جدا على وقفتها جنبي وهي متابعة حالتي".

شكر وزيرة التضامن الاجتماعي

نشرت "فتاة التيك توك" منة عبدالعزيز صورة جديدة لها بصحبة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووجهت منة عبدالعزيز الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي، وعبرت لها عن حبها لها، حيث كتبت في تعليقها على الصورة التي التقطت في مكتبها، "بشكر معالي الوزيرة نيفين، وزيرة التضامن الاجتماعي على واقفتها جنبي بجد أنا بحبك أووووي، يا أطيب وزيرة في الدنيا وعلى وقفتك مع الناس وأنك بجد بتحسي بي أي حد بحبك أوووي".

وتفاعل متابعو منة عبدالعزيز معها عبر الإعحابات والتعليقات على الصورة، والتي جاءت معظمها داعمة لها، وكان من بينها، "ياااااااااارب تفضلي كده وتبقي أحسن وأحسن إن شاء الله إنتي أحلى وأجمل بكتير كده كلنا معاكي وجانبك الأحسن"، و"يارب نشوفك أحسن وحده في الدِنيا وربنا يوفقك يارب وتفضلي دايماً مبسوطة".

بطن مكشوفة وروج

ساعات قليلة مرت على فيديو "منة" التي أعلنت من خلاله عن تغيير حياتها، لكنها عادت من جديد عبر خاصية القصص المصورة لحسابها، ونشرت من خلاله عددا من الصور التي بدت فيه بمكياج صارخ وملابس كاجوال كاشفة البطن، وكان ذلك قبل فيديو الصلاة مباشرة.

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منة تصلي

وفي مقطع فيديو جديد جرى تداوله لـ "فتاة التيك توك"، عقب أيام من إخلاء سبيلها، ظهرت وهي جالسة على سجادة الصلاة مرتدية الحجاب، ومنهارة في البكاء: "أنا فرحانة أوي إني بصلي وعارفة حاجة اسمها ربنا.. أنا بصلي يا جماعة والله بصوا قعدت أصلي كتير والله العظيم".

وتابعت "منة" باكية: "أنا صليت وحاسة إني فرحانة وقلبي مرفرف، وحاسة إني طايرة من الفرحة"

حسابات جديدة على "السوشيال ميديا"

ظهرت "منة" في البداية بإنشائها حساب جديد لها على تطبيق "تيك توك"، وموقع "إنستجرام"، الصفحة تحمل اسمها وأيضًا نشرت من خلالها صور جديدة لها ظهرت بملابس بسيطة، عكس ما اعتادت عليه في الماضي.

وظهرت منة مرتدية "تي شيرت"، محتشم، ولملمت شعرها، ووضعت روج لامع، وقالت في الفيديو الذي وثق أول حديث لها بعد إخلاء سبيلها، إنها لا تمتلك أي حسابات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن كل الحسابات التي تحمل اسمها لا تمت لها بصلة.

ولفتت "منة" إلى أنها دشنت حسابا جديدا، لأنها أصبحت شخصية جديدة، مختلفة عن منة عبدالعزيز السابقة، بحسب تعبيرها.

أول ظهور لمنة

صورة سيلفي كانت الظهور الأول لـ"منة" بعدما جرى إخلاء سبيلها، نشرتها المحامية هدى نصرالله، التي تتولى الدفاع عنها.

بملامح هادئة وضحكة صافية احتفلت "منة" بانتهاء التحقيقات معها، بالتقاط صورة "سيلفي" بصحبة محاميتها.

قصة منة عبدالعزيز

يذكر أن منة عبدالعزيز المعروفة بـ"فتاة تيك توك"، تعرضت للاغتصاب على يد عدد من الأشخاص، في فندق بالهرم، وخرجت تشكو تعرضها للاغتصاب في فيديو على "إنستجرام"، ثم عادت لتنفي كلامها وتبرئ بعض المتهمين.

وجرى إلقاء القبض على المتهمين، وتجرى التحقيقات حاليا، وفي انتظار صدور الحكم، وتم إخلاء سبيل منة عبدالعزيز بعد تأهيلها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، بعد الظروف القاسية التي عاشتها بسبب مشكلات عائلية واجتماعية.