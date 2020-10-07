أول تعليق من أحمد خالد صالح بعد زواجه من هنادي مهنا: أخيرا بقيتي مراتي

علاقات و مجتمع

في حفل عائلي، فاجأ الثنائي الفنان الشاب أحمد خالد صالح وخطيبته الفنانة هنادي مهنا، أمس، الجمهور بعقد قرانهما في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، واقتصر الحفل على عدد محدود من الأصدقاء والأقارب، بعد خطبة دامت قرابة الـ10 أشهر.

وظهرت هنادي مهنا بفستان أبيض بسيط، واعتمدت على المكياج الهادىء والشعر المنسدل على كتفيها، وتداول عدد من مقاطع الفيديو لعقد القران عبر منصات "التواصل الاجتماعي".

وشارك الفنان أحمد خالد صالح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، لقطات من الحفل وعددا من الصور التي تجمعه بهنادي، وأرفق تعليقًا قال خلاله، "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحلم أصبح حقيقة وبقيتي مراتي".

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ونشر مصفف الشعر إسلام، فيديو وثق اللحظة الأولى التي رأى فيها العريس عروسه، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فبمجرد أن رأى أحمد خالد صالح عروسته احتضنها مبتسما.

وتفاعل جمهور ومتابعو خبير المكياج معه عبر الإعجابات والتعليقات والتي كان من بينها، "الفستان راقي جدا والله والعروس والعروسة قمر ربي يوقفهم ويهنيهم"، و"الله لحظة جميلة ودافئة كلها رومانسية".

وعمل العروسان معا في مسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، أحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.

بداية قصة الحب

وكانت تحدثت الفنانة هنادي مهنا عن كواليس تعرفها على أحمد خالد صالح في بداية ارتباطهما معا، خلال مشاركتهما في مسلسل "الفتوة".

وقال هنادي مهنا خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي"، إن خطيبها "مريح" وداعم لها ويجعلها دوما تتنافس على الأفضل في موقع التصوير.

وكشفت عن بداية اعترافه لها بحبه وكان ذلك خلال تصوير أولى مشاهدهما في "الفتوة"، حيث قال لها "بحبك" ولكنها لم تستوعب الأمر في البداية.