من الاستغاثة لرفض تحرير محضر.. القصة الكاملة لضحية "عنتيل التجمع"

علاقات و مجتمع

تعرفت عليه داخل جيم شهير، انجذبت له عاطفيًا، فقد استطاع لفت انتباهها حتى دارت المحادثات بشكل سطحي في بادئ الأمر لتتطور علاقة الصداقة بينهما لعلاقة عاطفية، ومن ثم استدراجها لعلاقة جنسية، عقبها الضرب والابتزاز، تلك كانت قصة ضحية عنتيل التجمع، التي قررت بعد أشهر من التكتم سرد قصتها لمبادرة"أنتي الأهم".

تطورات عدة كشفت عنها الضحية منذ أن قررت إفتضاح أمر من قام باستغلالها جنسيًَا ومن ثم ابتزازها، على يد ماوصفته بـ"عنتيل التجمع"، مرورًا برفضها تحرير بلاغًا للجهات المختصة ضده خوفًا من الفضيحة والعار الذي يلاحقها، مشيرة لكونها تتحمل جزءًا من الخطأ والمسؤولية، بحسب الضحية لمبادرة"أنتي الأهم".

ويُقدم هُن القصة الكاملة لضحية"عنتيل التجمع"، من بداية الكشف عنه حتى قرارها بعدم تحرير بلاغًا ضده، خلال السطور التالية.

فتاة تستغيث من "عنتيل التجمع": استدرجني من "جيم" لعلاقة جنسية

كشفت مبادرة "أنتي الأهم" عن ضحية جديدة من ضحايا الاستغلال الجنسي، حيث استقبلت المباردة استغاثة الفتاة مما تعرضت له على يد ما وصفته بـ"عنتيل التجمع".

وجاءت استغاثة الفتاة التي بعثتها للمباردة كما يلي:

"لا أعرف كيف أصف ما حدث معي.. بدأت القصة منذ عدة أشهر تعرفت عليه في في جيم شهير، وكان شاب جذاب ولديه حضور طاغي استطاع أن يلفت انتباهي وحدثت أكثر من محادثة معه بشكل سطحي في البداية سرعان ما اعتدت على وجوده، وتقاربنا سريعًا وأصبحنا نتحدث بشكل متواصل ونتقابل خارج الجيم بشكل متكرر، وجدته حنونا وكريمًا، وكانت تقلقني جرأته الزائدة ولكني تغاضيت عنها".

وتابعت الضحية في استغاثتها: "سرعان ما تحولت علاقة الصداقة إلى علاقة عاطفية لا أعلم إلى الآن كيف استدرجني لتصبح علاقة جنسية، أعرف أني أخطأت ولا أبحث عن مبرر لخطيئتي لكن لم أتخيل أن تنهار مقاومتي أمامه لأجد نفسي أمام مجرم محترف ابتزني ماديا بكل الطرق، لأكتشف بعد ما بحثت فيه تليفونه لأجد أشياء كارثية.. فلم أكن أنا ضحيته الأولى ولن أكون بالطبع الأخيرة".

واستطردت الفتاة في رسالتها: "قرأت محادثات أثناء نومه بينه وبين زوجة شخص شهير، واكتشفت أن هذا الشخص الوضيع على علاقة بهذه الزوجة وابنتها في نفس الوقت، وكان يتردد عليهن في منطقة غرب الجولف، ومحتفظ على هاتفه بصور لهذه السيدة قامت بإرسالها له.. بالطبع هي مجرمة مثله لأنها تعرف أنه على علاقة عاطفية مع ابنتها في نفس الوقت الذي يقيم معاها علاقة غير مشروعة".

وأضافت: "ما أعرفه عن عنتيل التجمع أشياء كثيرة ولدي ما يثبت كل ما أقوله، وعندما واجهته ضربني وابتزني ولكني قررت أن أخذ حقي وحق جميع الفتيات اللاتي قام بخداعهن واستغلالهن وسوف أقوم بإبلاغ السلطات بكل ما أعرفه عن هذا الشخص المجرم وعن ضحاياه، ومنهم زوجة الرجل الشهير التي أحتفظ بصورها ومحادثتها معه، وأطلب من مبادرة "أنتي الأهم" أن تقدم لي الدعم وأن تقف بجانبي في قضيتي".

رسائل واتساب تفضح الشاب

تروي الفتاة في استغاثتها أن العلاقة بينهما وصلت إلى علاقة عاطفية، ليستدرجها بعد ذلك إلى علاقة جنسية: "أعرف أني أخطأت ولا أبحث عن مبرر لخطيئتي لكن لم أتخيل أن تنهار مقاومتي أمامه لأجد نفسي أمام مجرم محترف ابتزني ماديا بكل الطرق".

امتدت العلاقة بينهما حتى اكتشفت الضحية ما أفزعها من أشياء كارثية على هاتف الشاب، فهي ليست ضحيته الأولى، فهو على علاقة بأخريات، كما أنه على علاقة بسيدة وابنتها في آن واحد.

"قرأت محادثات أثناء نومه بينه وبين زوجة شخص شهير، واكتشفت أن هذا الشخص الوضيع على علاقة بهذه الزوجة وابنتها في نفس الوقت، وكان يتردد عليهما في منطقة غرب الجولف، ويحتفظ على هاتفه بصور لهذه السيدة قامت بإرسالها له.. بالطبع هي مجرمة مثله لأنها تعرف أنه على علاقة عاطفية مع ابنتها في نفس الوقت الذي يقيم معاها علاقة غير مشروعة".

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تصوير علاقات جنسية

واقع صادم اكتشفته الفتاة مما قرأته على هاتف الشاب، لتكتشف بأنه نجح في تصوير ضحاياه خلسة: "ما أعرفه عن عنتيل التجمع أشياء كثيرة ولدي ما يثبت كل ما أقوله، وعندما واجهته ضربني وابتزني ولكني قررت أن أخذ حقي وحق جميع الفتيات اللاتي قام بخداعهن واستغلالهن وسوف أقوم بإبلاغ السلطات بكل ما أعرفه عن هذا الشخص المجرم وعن ضحاياه".

تهديد الضحية

حين قدمت الفتاة رسالة الاستغاثة للمبادرة، وأدرك الشاب بما فعلته هددها بإرسال صورها وفيديوهاتها الخاصة إلى والدها رجل الأعمال.

وبحسب المبادرة: "جن جنونه بعد نشر رسالة الضحية التي قام باستغلالها جنسيا وماديا.. وأرسل لها يهددها إن لم تتوقف عن الحديث في القضية سوف يرسل إلى والدها رجل الأعمال المعروف.. تفاصيل العلاقة موثقة بصور وفيديوهات كان يقوم بتصويرها لها خلسةً دون علمها.. في محاولةً منه للضغط عليها.. وجعلها تتراجع عن تقديم البلاغ التي هي بصدد تقديمه للنائب العام".

التعرف على هوية عنتيل التجمع

وبحسب مصدر أمني، فأنه جرى التعرف على هوية الشاب المتهم بالاعتداء على الفتيات، ومن المرجح استدعائه لأخذ أقواله، كما أنه جاري البحث عن الفتاة، التي لم تحرر بلاغا بالواقعة حتى الآن.

ضحية "عنتيل التجمع" ترفض تقديم بلاغ ضده: أتحمل جزءا من الخطأ

كشفت مبادرة "أنتي الأهم"، أن ضحية "عنتيل التجمع" لن تقدم بلاغا إلى الجهات المختصة، ضده خوفًا من الفضيحة والعار الذي يلاحقها، بحسب المبادرة، كما ترى الضحية أنها تتحمل جزءا من الخطأ والمسئولية.

وجاء ذلك خلال بيان أصدرته المبادرة التي كشفت قضية "عنتيل التجمع" من بدايتها، حين تلقت رسالة استغاثة الضحية.

واستهل البيان بالشكر لجميع وسائل الإعلام والشخصيات العامة والحقوقية التي تضامنت مع الضحية: "تتقدم مبادرة أنتى الأهم بجزيل الشكر والتقدير لجميع وسائل الإعلام المعنية والشخصيات العامة والحقوقية والجمعيات النسوية التى تضامنت مع الفتاة ضحية عنتيل التجمع كما تتقدم بالشكر لجميع النشطاء الاجتماعيين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي الذين تعاطفوا مع الفتاة وقضيتها".

وتابع البيان بأن المبادرة مازالت تقدم الدعم النفسي والقانوني لجميع ضحايا العنف الأسري والجنسي، موضحة بأن القرار النهائي لضحية "عنتيل التجمع" بعد جلسات الدعم النفسي والمشورة القانونية هو استشعارها الحرج ورفضها تقديم بلاغ رسمى إلى الجهات المختصة خوفًا من الفضيحة والعار الذى سوف تلحقه بأسرتها وشعورها أنها تتحمل جزءا من الخطأ والمسوؤلية فيما وقع عليها من ضرر.

هذا وقد سلمت الفتاة لفريق عمل المبادرة جميع الأدلة والإثباتات التي تدين "عنتيل التجمع" وتفضح ممارسته الإجرامية مع سيدة وابنتها وتثبت بالأدلة تورطه في العديد من الجرائم الجنسية.

وناشدت المبادرة في بيانها بضرورة التمسك بالقيم المجتمعية المعتدلة والحرص على غرس المبادئ الاخلاقية والدينية وتوخى الحذر مع الأبناء، ومتابعة أي تغيير يطرأ على سلوكياتهم، كما تهيب المبادرة المجتمع المصرى بضرورة التكاتف لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي والعنف الأسرى، وعلى الآباء والأمهات أن يكونوا قدوة حسنة وعلى قدر المسؤولية أمام أطفالهم.

وتؤكد مبادرة "أنتى الأهم"، على أنها لن تكل أو تمل من التصدي لظواهر تسعى لإفساد مجتمعنا وقيمه ومبادئه، وعاداته الشرقية لتسرق براءته وطهارته.

وناشدت المبادرة أيضًا كل مؤسسات الدولة بالتصدي لمستحدثات أمور في ظاهرها حرية وتطور وباطنها شرور وغايتها تبديد القيم وتزيين الفواحش وجعل السيئات من الـمُسَلَّمات، كما تناشد الجهات الرقابية بتفعيل دور الرقابة على صالات الألعاب الرياضية المختلطة، وكيف تحول بعضها إلى بؤر فساد وأماكن لاستقطاب الفتيات هذا وإن كانت "قضية عنتيل" التجمع كشفت الوجه القبيح لفئة فرضت نفسها على المجتمع الفترة الأخيرة وبدأت تنشر أفكار شاذة عن عاداتنا فهناك فرق بين الحرية والتحرر فقد كشفت أيضًا الوجه الحقيقي للشعب المصري الواعي وقت الأزمات بالتصدي لهذه الظواهر وإعادة تصحيح المفاهيم بما يتوافق مع عاداته وتقاليده.

واختتمت المبادرة مؤكدة أنها سوف تضع جميع الأدلة والاثباتات أمام الجهات المعنية والمهتمة بمتابعة مجريات القضية في حالة طلبها لذلك.