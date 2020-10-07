عرض أزياء لويس فويتون لربيع وصيف 2021 ..عصر المعاطف الطويلة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 03:44 مساءً - أطلقت دار "لويس فويتون" مجموعتها الجديدة لـ ربيع وصيف 2021 ضمن أسبوع الموضة الفرنسية الجاهزة، فاتسمت بالطابع العملي المعاصر والأنيق. فالمعاطف الصيفية الطويلة تضفي الرّقي على القطع التي تميزت بقطع أساسية ومنها تي شيرتات مطبّعة برسوم ملونة لإضفاء الحيوية على كل إطلالة.
كما ازدانت التفاصيل بغنى لم يسبق له مثيل، فحقائب الدار الأيقونية وجدت لتترافق مع كل زي ومنها حقيبة petite malle التي ترافقت مع حقائب messenger bags التي حملتها العارضات باليد. ورأينا الموديلات الصغيرة والكبيرة التي تٌحمل باليد.
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وقد برعت الدار في تنسيق لوني الأخضر والأزرق النيلي معاً فيما يختص بالأكسسوارات من حقائب وأحذية مسطحة. ولكن القطعة التي تفنّنت بها الدار فهي المعطف فرأينا الفساتين تتخذ شكل المعطف وهناك المعاطف الواقية من المطر أو تلك العسكرية المزدانة بلونين عند الياقة.
44 إطلالة عرضتها الدار فأغنت خشبة العرض بالحيوية من أقمشة ملونة وجلد صيفي لامع يتسم بطابع color blockوقد نسقتها الدار مع أحذية platformعالية مزودة برباط مطاطي عريض يشبه الأحزمة العريضة المتعددة الأطواق التي زينت خصر السراويل العالية والفضفاضة التي شهدناها خلال العرض.
إنها الموضة العملية التي أرادت الدار أن تضع قوانينها من دون أن تفقد رونقها ولا الهوية التي لطالما ميزت التصاميم منذ انطلاقها في عالم التصميم ومع تولي المدير الغبداعي نيكولا غسكيير مهامه كمدير إبداعي لها.
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مجموعة لويس فويتون لربيع 2021
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