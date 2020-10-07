عرض أزياء لويفي لربيع وصيف 2021 مزج بين الماضي والحاضر والمستقبل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 03:44 مساءً - قدم المصمم المبدع جاي دبليو أندرسون البريطاني لصالح دار لويفي الإسبانية مجموعة رائعة لربيع وصيف 2021 يمتزج فيها الماضي والحاضر بالمستقبل. قدّمت الدار عرضها المعلّب بفعل انتشار جانحة كورونا التي فرضت اتخاذ معايير السلامة ضمن اسبوع الموضة الفرنسية الجاهزة.



في هذه المجموعة اختفت الأزياء القصيرة الميكرو التي كنا نشهدها لدى الدار، ورأينا الفساتين الماكسي والتنانير الفضفاضة مع البلوزات بأكمام ضخمة. وأبرز ما لفتنا في هذا العرض الذي تم على خلفية مزدانة بخطوط عريضة صاغتها فرشاة ضخمة من الالوان نختصره بست ملاحظات:



سيطرت الألوان الأساسية كالأبيض والأسود والنيود، مع مسحة من الأزياء المائية على المجموعة الصغيرة التي اقتصرت على 34 إطلالة .





ازدانت الفساتين بالكشاكش عند الأكمام والتنانير، واستعانت الدار بالموسلين الشفاف مع تثبيت أطرافه بقوالب حديدية لزيادة التأثير الدرامي للثنيات والكشاكش غير المتجانسة.

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نسّق المصمم الفساتين مع أحذية رياضية بيضاء لإضفاء مظهر شبابي على الإطلالات.



أعادنا المصمم الى الثلاثينات في زي منسدل براق مزدان بالعقد الأنثوية عند الخصر والكتف والصدر.



حمل الفستان الواحد عدة حقبات وذلك انسجاماً مع رغبة المصمم في الجمع ما بين إرث الماضي وقلق الحاضر الذي نعيشه وما سنحمله من هذه التجارب في المستقبل.







كما لفتتنا أحذية الثلاثينات بثنائية ألوانها، وقد ازدانت بشريط جلدي مع عقدة لإحكامها على القدم، وكانت تُلبس في المناسبات لتتيح للفتيات للمشاركة في رقصات مثل الـ"تشارلستون" والـ"تشاتشا".

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