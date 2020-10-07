أزياء كاجوال للمحجبات لشتاء ٢٠٢١ من مدوّنات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 03:44 مساءً - مع دخول فصل الخريف الحالي، تستعد الكثيرات من الفتيات المحجبات لتجهيز أزياء الشتاء المناسبة لموضة عام ٢٠٢١، ومن وحي مدونات الموضة الخليجيات الأكثر شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي جمعنا لكِ بعض التصميمات التي يمكنك تنسيقها بإطلالاتك، حيث لا تبطل موضتها أبدًا، وذلك باعتمادهن على الألوان البسيطة والتصميمات الشتوية المميزة، فتألقي على غرارهن.

إطلالات بألوان حيادية من لولوة الخطاف

إطلالات بألوان حيادية من لولوة الخطاف

لولوة الخطاف، مدونة موضة ويوتيوبر كويتية، تمتلك أكثر من ٥٥٠ ألف متابع على إنستجرام، وظهرت بعدة خيارات حيادية مبهرة لفصل الشتاء أثناء سفرها، لذا استوحينا لكِ منها عدة تنسيقات يمكنك اعتمادها لجمالك. نسقت لولوة بلوزة طويلة سوداء مزينة بحزام للخصر مع معطف وبنطال يكسوهما اللون الأسود، ولجأت للحجاب الأبيض وحذاء البوت الأسود لتكمل إطلالتها، ولتمنح مظهرها طابعًا كلاسيكيًّا تجملت بطلاء الشفتين الأحمر، وفي الإطلالة الثانية ارتدت بنطالًا وبلوزة من الصوف الأسود مع معطف أبيض مزين برسومات اللون الأسود، وأكملت مظهرها ببوت أسود قصير وحقيبة صغيرة، ولخيار آخر بالألوان الحيادية أطلت لولوة ببلوزة بنية ذات رقبة طويلة مع بنطال أسود ضيق ومعطف طويل باللون الرمادي، وزينت مظهرها بحذاء وحقيبة من الجلد الأسود.

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إطلالة كلاسيكية من أسرار السعيد

إطلالة كلاسيكية من أسرار السعيد

أسرار السعيد، مدونة موضة وإعلامية، يتابعها على إنستجرام ما يقارب ربع المليون شخص، وتعتمد في أزيائها على خيارات الأزياء المناسبة للمجتمع الخليجي، لذا استوحينا لكِ منها إطلالة شتوية كلاسيكية مبهرة اعتمدتها خلال هذا الشهر، حيث ظهرت ببنطال أسود واسع وبلوزة وحجاب باللون الأسود مع معطف البليزر الطويل باللون الأحمر المزين من الأكمام بقماش أسود مزين بالنقط البيضاء، وأكملت جمال مظهرها بحقيبة من علامة ديور، وحذاء ذي كعب عالٍ باللون الأسود لإطلالة أنثوية جذابة.

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خيارات الشتاء من زهراء أشكناني

خيارات الشتاء من زهراء أشكناني

زهراء أشكناني، مدونة موضة تمتلك قرابة 900 ألف متابع على حسابها الرسمي في إنستجرام، وتنشر عليه الكثير من التنسيقات المناسبة للفتيات المحجبات بالأسلوب العملي المميز، وللشتاء استوحينا لكِ منها إطلالتين مختلفتين بتنسيقات شتوية أنيقة؛ حيث ظهرت في الأولى ببنطال وبلوزة قطنيين يكسوهما اللون الأسود، مع معطف أسود منفوخ، وأكملت مظهرها بحقيبة رمادية من علامة ديور وحجاب أبيض لخيار حيادي مميز، وفي إطلالة أخرى تأنقت ببلوزة سوداء ذات رقبة طويلة ومعطف برتقالي طويل، وزينت مظهرها بحذاء بوت وحقيبة يكسوهما اللون الأسود مع حجاب أبيض وقلادة ذهبية ناعمة لخيار مناسب لكل النساء بمختلف أعمارهن.