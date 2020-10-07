عبايات للمرأة الشرقية.. لإطلالة محتشمة من نوف بنت راشد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أكتوبر 2020 03:44 مساءً - تعتمد البلوجر الإماراتية نوف بنت راشد تصميمات العبايات الأنيقة والمحتشمة المناسبة للمرأة الشرقية، ولتميزها وتنوع خياراتها بالعباية عبر الصور التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، جمعنا لكِ منها أكثر من عشرة خيارات تمنحك مظهرًا محتشمًا ومميزًا.



خيارات العبايات السوداء



لأن العبايات السوداء من القطع الأكثر رواجًا وشعبية لدى النساء، اعتمدت نوف عدة تصميمات لها، وكان من أبرزها عباية سوداء مصممة بقماش خفيف مزين بتمويج ناعم في الأطراف ليناسب كل المناسبات، وعباية سوداء مزينة بخطوط بيضاء عريضة على كل التصميم، لتمنحك إطلالة صباحية مذهلة بأسلوب نوف بنت راشد، كما يمكنك التألق بعباية سوداء مزينة بالأطراف بقماش شبابي مميز، كدرجات ألوان الباستيل لخيار مناسب لهذا الموسم؛ حيث تلاقي ألوان الباستيل شعبية واسعة في خطوط الموضة لهذه الفترات.

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عبايات بتدرجات اللون البني للخريف



إن كنتِ من مُحِبَّات اتباع خطوط الموضة في ألوان الخريف، فيمكنك اعتماد عبايات اللون البني باختلاف تصميماتها لهذا الموسم. ومن أبرز خيارات نوف راشد، ظهرت بعباية بنية واسعة من قماش الساتان البارد المزين بالأكمام بتطريزات ذات فصوص بيضاء، ويمكنك اختيار هذه العباية مع حجاب ذي درجة فاتحة من البني للفترات الصباحية، أو مع حجاب داكن للفترات المسائية، ولمظهر آخر ارتدت عباية بدرجة داكنة من البني مع حجاب بذات اللون، لخيار مميز يخفي عيوب الجسم، ولمظهر مثالي أكملي مظهرك بالحذاء والفستان بدرجة حيادية كالأبيض، ولزي مناسب لمناسبات الصباح، أطلت نوف بعباية بدرجة فاتحة من البني المزين بخطوط لامعة بنية تضفي مظهرًا عصريًّا عليكِ.

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عبايات بألوان فاتحة للنحيلات

عبايات للمرأة الشرقية لإطلالة محتشمة وأنيقة من نوف بنت راشد 6



تفضل الفتيات النحيلات اعتماد العبايات ذات الألوان الفاتحة لتمنحهن مظهرًا أكثر تميزًا، وتزيد من عرضهن، لذا اختارت نوف عباية زهرية من قماش الكريب المزين بقصة البليزر للرقبة مع حجاب بذات اللون لخيار أنثوي مميز، ونسقت عباية بدرجة فاتحة من الرمادي مع حجاب بني فاتح وحذاء شفاف مزين ببروش فضي.



عبايات بألوان الخريف



يبرز في كل موسم عدة ألوان مميزة تناسبه، ولهذا الخريف برزت عدة خيارات يمكنك تطبيقها في العباية بأسلوب نوف بنت راشد؛ حيث تزينت بعباءة من قماش الساتان المزين بدرجة ساطعة من الأزرق والمطرز بخطوط ذهبية متعرجة، حيث تُعَدُّ درجات الألوان الساطعة، ولا سيما الأزرق، من أبرز الخيارات لهذا الموسم، كما تأنقت نوف بعباية خضراء واسعة مزينة بأزرار من المنتصف ومُكملة بحجاب بدرجة أفتح من العباية لخيار بسيط وناعم، وجاءت في الإطلالة الأخيرة بعباية حمراء مطرزة من الجانبين في المنتصف بالفصوص الذهبية اللامعة، لتمنحك إطلالة جذابة يمكنك تزيينها بأزياء أو أكسسوارات ذهبية.



تفضل الفتيات الشابات اعتماد أفكار تصميمات أزيائهن باختلافها من مدونات الموضة على إنستجرام، ولأن نوف بنت راشد من أبرز المدونات الخليجيات البارزات في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد جمعنا لك منها عدة خيارات تزيد من أنوثتك وجمال مظهرك.

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