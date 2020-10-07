صفاء جلال تتعرض لهجوم بسبب حجاب ابنتها: "ليه متحجبتيش زيها" (صور)

أخبار من الوطن نيوز

واجهت الفنانة صفاء جلال، خلال الساعات الماضية، هجومًا عنيفًا وتنمرًا ضدها، عقب نشرها صورة بصحبة ابنتها المحجبة في عيد ميلادها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت صفاء جلال، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "أمورتي الحلوة بقت طعمة ولها سحر كبير، بنتي وأول فرحتي تمت 20 سنة، كل سنة و وإنتي طيبة يا قلب أمك".

وفي الوقت الذي انهالت فيه التعليقات على صفاء جلال للتهنئة بعيد ميلاد ابنتها، فاجأها بعض المتابعين، بالهجوم عليها، والاستفسار عن أسباب تحجب ابنتها دونها "ليه متحجبتيش زيها.. مش مكسوفة.. عيب عليكي".

وواجهت صفاء جلال، هذا الهجوم، بتوجيه الشكر لمن أساء لها، لأنهم أعطوها حسنات، حسب تعبيرها، فيما حرص عدد من الفنانين على دعم صفاء جلال وابنتها إزاء هذا الهجوم الإلكتروني.

كتبت رانيا محمود ياسين، قائلة: "ناس متخلفة كل نظرتنا للدين خارجية فقط، يلا أديكي أخدتي حسنات، ناس عجيبة مجتزأة طاعة من الطاعات على أنها الدين كله، ويهاجموا الناس كأن معاهم صكوك الغفران ومفاتيح الجنة في الميدالية بتاعتهم، حسبي الله ونعم الوكيل".

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وكتب الفنان عمرو عبدالعزيز، قائلًا: "إيه كمية التخلف وقلة الأدب و قلة الذوق وعدم التربية ده، بجد عيب".

وكتبت مطربة الأوبرا مي فاروق، قائلة: "ماشاء الله لاقوة إلا بالله ربنا يحفظهالك ياحبيبتي".

وكتب علاء التونسي "ماكيير النجوم"، قائلًا: "كل سنة وهى طيبة وعقبال 100 سنة".

شاركت صفاء جلال، في مسلسل "بخط الإيد" بطولة سوسن بدر، أحمد رزق، إيمان العاصي، يسرا اللوزي، من إخراج شيرين عادل، وتأليف هالة الزغندي.

وحققت صفاء جلال، نجاحًا ملحوظاً خلال مشاركتها في مسلسل "سابع جار"، بطولة دلال عبدالعزيز، شيرين، محمود البزاوي، أحمد داش، رحمة حسن، محمد علاء.

وقالت الفنانة صفاء جلال، في تصريحات تليفزيونية، "إحنا اتخضينا من نجاح المسلسل والناس كلها بتابعه وبيتخانقوا معانا عشان المسلسل وقف وبيقولوا يومنا بيخلص بالمسلسل وارجعوا بسرعة". وتابعت: "الأول اتبسطوا وقالوا شبه بيوتنا لما بدأت تظهر حاجات مش عاجباهم قالوا مش شبهنا".