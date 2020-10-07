معلومات عن أبناء غادة عادل: 4 شباب وابنة وحيدة (صور)

علاقات و مجتمع

أثار ظهور الفنانة غادة عادل مؤخرا مع ابنها الأكبر أثناء احتفالها معه بعيد ميلاده ضجة كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث صدم الجمهور من كون "غادة" والدة شاب كبير وما زالت تحتفظ بجمالها ورشاقتها.

ولدى غادة عادل 5 أبناء من زوجها السابق مجدي الهواري الذي ظلت مرتبطة به لفترة زمنية طويلة، وفيما يلي أبرز المعلومات عنهم.

- أكبر ابنائها هو محمد، ولقبه "ماريو"، وشارك في تمثيل مسلسل "مزاج الخير".

- أثار محمد مؤخرا ضجة بظهوره مع والدته لأنه بدا وسيما وشابا كبيرا، بعد أن فقد الكثير من وزنه، وظهر بلحية.

- لدى غادة عادل ومجدي الهواري ابنة وحيدة هي "مريم"، وظهرت مؤخرا مع والديها في صورة على البحر.

- لدى مريم أيضا صور وهي صغيرة مع والديها في أعياد الميلاد، حيث تشبه والدتها إلى حد كبير.

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- لديها عبدالله وعز الدين، وهما توأم، وظهرا أول مرة في إعلان عام 2017.

- ظهر عبدالله من قبل مع والدته غادة عادل، والفنان رامز جلال.

- لديها حمزة أيضا وكان أول ظهور لها قريبا مع والده المخرج مجدي الهواري، بعد إصابته بكسر في قدمه.

وشاركت الفنانة غادة عادل، متابعيها، مؤخرا عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعها مع ثلاثة من أبنائها، أثناء تواجدهم معها في العرض الخاص لفيلم "الخطة العايمة".

وظهرت "غادة" مع أبنائها الثلاثة، ومن بينهم "عبدالله"، وعلقت على الصورة التي نشرتها عبر "إنستجرام" بوضع "إيموشن" قلوب، وتفاعل متابعوها في التعليقات: "ما شاء الله أختهم وسطيهم الله يحفظهم ليك حبيبتي" "جمالكم ما شاء الله"، وعقب مدة قليلة من نشر الصورة أغلقت خاصية التعليقات على الصورة.

ويذكر أن الفنانة غادة عادل، نشرت قبل أيام، صورة مع أكبر أبنائها محمد مجدي الهواري، عبر خاصية القصص القصيرة "إنستجرام"، واحتفلت "غادة"، بعيد ميلاد ابنها، وعلقت على الصورة، قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا روح قلب أمك، ربنا يحميك حبيبي ويسعد قلبك".

وانتشرت وقتها الصورة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات الكثيرين حول حفاظ الفنانة غادة عادل على جمالها ومظهرها الشبابي الذي لا يوحي بأنها والدة أبناء كبار.

ويذكر أن غادة عادل لديها 5 أبناء من طليقها المخرج مجدي الهواري وهم "محمد، مريم، عبدالله، حمزة وعز الدين".