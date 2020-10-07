مايا دياب تتعرض للتنمر: شكلك يخوف (صور)

لايف ستايل

تعرضت الفنانة اللبنانية مايا دياب، لانتقادات ومضايقات وصلت لحد التنمر، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك في أحدث ظهور لها دون ماكياج، حيث ظهرت بشفاه منتفخة، فسرها البعض على كونها خضعت لجراحة "فيلر".

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصور التي شاركتها، قائلةً "في بعض الأحيان تحتاج إلى استراحة في مكان جميل.. وحيد لمعرفة كل شيء".

لقيت الصور التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ انقسمت الآراء ما بين منتقدين إطلالتها الجديدة، وما بين محبين لها، فكان من أبرز التعليقات، " مسكينة كنتي بتجنني شو صاير معك، شو عاملة بحالك، إنتي مين، تشبهي رفيقي كفاية عمليات، ما عرفتك كتير متغيرة، كنتي أحلى قبل، شكلك متل الغول، نفخة شفايفك".

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مايا دياب تساعد ضحايا مرفأ بيروت

تخلت الفنانة مايا دياب عن أناقتها المعتادة، حيث ارتدت ثوب المنقذ ونزلت إلى شوارع بيروت لتكون ترس في مكانية مساعدة الأسر المنكوبة والمحتاجين، ورأت أن هذا هو أقل ما يمكن تقديمه للشعب اللبناني بعد حريق مرفأ بيروت.

ونشر الإعلامي يحي جان مقطع فيديو جديد لمايا دياب، مرتدية بنطلون جينز وتوب أبيض وكاب لمساعدة المحتاجين والأسر خاصة بالمواد الغذائية.

وكتب جان في تعليقه على الفيديو، "برافو عليها هاد الشغل الصح، مايا دياب عم تجهز صناديق غذائية للمساعدة فيهم للعوائل المتضررة، الله يجعله بميزان حسناتها وياريت كل حدا مقتدر بكل العالم العربي مش بس بلبنان يساهم ويساعد بللي بيقدر عليه".

وتفاعل الجمهور مع الفيديو معتبرين مايا دياب تقوم بعمل بطولي، يجب على الجميع المشاركة فيه، وكان من بين التعليقات على الفيديو، "برافو مايا دياب إن شاء الله تعدي المحنة"، و"لازم تتعلم ما تحكم ع ناس بسرعة شفت كيف عبتساعد بكل شي بتقدر عليه".

وكانت أعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عن تكفلها بعلاج الطفلة "يارا"، وهي أصغر متضررة من انفجار مرفأ بيروت.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج "ET بالعربي"، على موقع التغريدات "تويتر"، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية وهي تتحدث عن تكفلها بعلاج وجه الطفلة "يارا"، وأن باقي الأطفال ستقوم إحدى عيادات التجميل بعلاجهم: "ما بكفي أنو قلبنا يكون موجوع، بيساعدني على شفاء روحي مساعدة الأطفال المشوهين والمتضررين".