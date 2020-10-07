باحثون يكتشفون صلة بين الضغط العصبي والاكتئاب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

حدد الباحثون في معهد كارولينسكا بالسويد بروتينا في المخ مهم لكل من وظائف مادة السيروتونين المسؤولة عن تنظيم المزاج ولإطلاق هرمونات الضغط العصبي، في الفئران على الأقل.

بعد المرور بصدمة أو بضغط عصبي حاد، يطور بعض الأشخاص استجابة غير طبيعية من الضغط العصبي أو الضغط العصبي المزمن. وهذا يزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى مثل الاكتئاب والقلق ولكن لايزال من غير المعروف ما هي الآليات المسؤولة عن كيفية تنظيم استجابة الضغط العصبي.

أظهرت جماعة البحث في معهد كارولينسكا سابقا أن البروتين المسمى "بي 11" يلعب دورا مهما في وظائف السيروتونين وهو ناقل عصبي في المخ ينظم المزاج. والمرضى الذين يعانون من الاكتئاب وضحايا الانتحار لديهم مستويات أقل من بروتين "بي 11" في أمخاخهم ويظهر على فئران التجارب ذوي المستويات المنخفضة من "بي 11" سلوكا يشبه الاكتئاب والقلق.

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وتظهر الدراسة الجديدة أن "بي 11" يؤثر على الاطلاق المبدئي للكورتيزول وهو هرمون الضغط العصبي في الفئران بتعديل نشاط خلايا عصبية محددة في منطقة الغدة النخامية في المخ.

وبالإضافة إلى ذلك أظهرت التجارب أن الفئران التي لديها نقص في "بي 11" تستجيب بشكل أكثر قوة للضغط العصبي فيما يكون معدل ضربات القلب أعلى وعلامات أعلى على القلق مقارنة بالفئران التي لديها مستويات طبيعية من "بي 11".

قد تساهم نتائج الدراسة التي نشرت في دورية "موليكولر سايكياتري" البريطانية في تطوير عقاقير جديدة للاكتئاب والقلق.