محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر ناجح: قد يتسبب إهمال مرضى السكري للسيطرة على نسب السكر بالدم من خلال اتباع بعض النصائح والإرشادات الخاصة بنمط الحياة والنظام الغذائي، في الإصابة بمضاعفات صحية خطيرة، لعل أبرزها النوبات القلبية. لقراءة المزيد..اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 5 نصائح لحماية مرضى السكري من الإصابة بالنوبات القلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.