يمكنك العيش لفترة أطول.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول دقيق الشوفان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إذا كان هناك نوع واحد من الكربوهيدرات عليك أن تأكله طيلة حياتك، لتحسين صحتك ومساعدتك على إنقاص الوزن، فسيكون هو دقيق الشوفان.

ويستعرض "الخليج 365" ماذا يحدث لجسمك عند تناول دقيق الشوفان، وفقا لموقع " eatthis".

- ستشعر بالشبع بفضل الألياف

إذا كنت تبحث عن زيادة الألياف في الصباح، فإن دقيق الشوفان هو حل رائع.

بالنظر إلى أن الألياف تساعدك على إنقاص الوزن، فإن تناول نصف كوب من الشوفان يمنحك 4 جرامات من الألياف الغذائية، بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول الأطعمة الغنية بالألياف يساعد في مستويات الهضم والشبع بشكل عام، مما يعني أن وعاء من دقيق الشوفان سيجعلك تشعر بالشبع.

- لن تستهلك الكثير من السكر

العديد من دقيق الشوفان الفوري الذي تجده على أرفف البقالة مليء بالسكر، ولكن يمكنك تجنبه بسهولة عن طريق صنع وعاء خاص بك.

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قم بطهي نصف كوب من الشوفان مع كوب واحد من الحليب غير المحلى، يؤدي ذلك إلى تقليل كمية السكر إلى 5 جرامات فقط.

- يمكنك العيش لفترة أطول

الشوفان هو في الواقع أفضل طعام للإفطار لطول العمر، أثبتت إحدى الدراسات التي نشرتها مجلة Nutritional Journal، أن تناول الشوفان بانتظام يمكن أن يساعد في حل جميع أنواع المشاكل الصحية المتعلقة بمتوسط العمر المتوقع بما في ذلك خفض الكوليسترول الضار LDL وزيادة الوزن وأمراض القلب وأمراض المناعة الذاتية.

- ستحصل على دفعة من العناصر الغذائية

بالإضافة إلى احتوائه على كمية كثيفة من الألياف، فإن دقيق الشوفان مليء بالعناصر الغذائية المفيدة، إنها كربوهيدرات صحية معقدة (وهي أفضل أنواع الكربوهيدرات لخسارة الوزن)، وتحتوي على كمية مدهشة من البروتين (5 جرامات لكل 1/2 كوب)، وتحتوي على مستويات عالية من الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، وكذلك فيتامينات أ وب 6.

- يمكن أن تفقد الوزن

مع احتواه على العديد من الفوائد الغذائية وقلة السكر، يعتبر دقيق الشوفان بالطبع أحد أفضل الأطعمة لفقدان الوزن، إذا استبدلت وعاءك المعتاد من الحبوب السكرية بوعاء من الشوفان اللذيذ، ستلاحظ فرقًا كبيرًا في عملية الهضم والصحة العامة، وفقدان الوزن.