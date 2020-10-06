محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:
هناك دوافع تجعلك تستمر في عملك وتؤدي فيها بإخلاص، منها زيادة الرواتب وإثبات الذات، والترقية التدريجية، وغيرها من الأمور المهمة.
هل تعلم أن هناك بعض الأفكار والخطط المقترحة التي يمكنك القيام بها في الوقت الحالي، لأن تحتل قائمة المرشحين للترقيات السريعة في عملك؟ إليك هذه الأفكار وفق ما نقل موقع "monster".
الصراحة:
صراحتك مع مديرك أمر يجعل موضوع الترقية سهل؛ فاشرح له أن هذا ما تسعى جاهدا لتحقيقه، وهذا سيسهل عليك المهمة.
تجاوز دورك الحالي:
افعل أكثر من الأعمال التي من المفترض أن تفعلها، وانجز المهمات بنفسك، وسيكون التركيز عليك بأنك الشخص الأكثر أهمية في المكان ولمن يجب أن تنفذ كل مهامك بشكل صحيح، فإذا رأى مديرك أنك تقوم بدوره فهذا يظهر أنك مؤهل بدرجة كافية للحصول على الترقية.
لا تركز مع سياسة وتفاهات المكتب
إذا كنت بحاجة إلى ترقية فأنت بحاجة إلى إظهار قدراتك على التألق كقائد، ومعناها اخراج نفسك من جميع السياسة المكتبية والثرثرة مع الأصدقاء.
ذكّر مديرك:
ضع موضوع ترقيتك في مقدمة اهتماماتك، ولا تنس أن تذكره يوميا، حتى يرى أنك ما زلت عند تحقيق رغبتك.
كن نفسك:
من المهم جدًا أن تكون صادقًا مع مديرك في أفكارك ومعتقداتك، ولا تقتبس شيئا من أحد، ولا تقلد أحد، لأن جزءًا من كونك قائد يتطلب منك التفكير خارج الصندوق والتشكيك في الوضع الراهن، وعليك أن تكون بطبيعتك وغير متصنع، لذا ثق بكل ما تفعله.
كانت هذه تفاصيل خبر تريد الحصول على ترقية سريعة في عملك؟.. اتبع هذه الخطوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.