رابع امرأة تحصل على جائزة نوبل في الفيزياء.. من هي أندريا جيز؟

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لاكتشافهم أن تشكيل الثقب الأسود يمثل "تنبؤا قويا لنظرية النسبية العامة"، أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، فوز 3 من العلماء بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2020، ومن بينهم العاملة الأمريكية أندريا جيز.

وأوضحت اللجنة أن العلماء الثلاثة استحقوا الجائزة لاكتشافهم أن تشكيل الثقب الأسود يمثل «تنبؤا قويا لنظرية النسبية العامة»، وحصل "بنروز" على نصف الجائزة، بينما اقتسم العالمان الآخران النصف الثاني.

وأندريا جيز، هى عالمة فلك أمريكية، وأستاذ في قسم الفيزياء وعلم الفلك بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.

في عام 2004، أدرجت مجلة ديسكفر، "جيز"، كواحدة من أفضل 20 عالمًا في الولايات المتحدة، الذين أظهروا درجة عالية من الفهم في مجالات تخصصهم.

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ولدت العالمة الأمريكية، في 16 يونيو 1965 بنيويورك، وحصلت على دراستها في معهد كاليفورنيا للتقنية عام 1992، ومعهد ماساتشوستس للتقنية عام 1987.

حظيت على جوائز عدة قبل جائزة نوبل في الفيزياء ومنها الميدالية البيكرية عام 2016، وزمالة ماك آرثر عام 2008، وجائزة ماريا جوبرت ماير، عام 1999، وجائزة اني جامب كانون لعلوم الفلك، عام 1994.

وتعتبر الأستاذة بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، أندريا جيز، رابع امرأة تفوز بجائزة نوبل في الفيزياء، حيث منحت الجائزة لأول امرأة قبل 55 عاما، وآخر مرة في عام 2018.

وقالت "جيز"، في تصريح نقلته "سي إن إن": "أعتقد اليوم أنني أشعر بحماسة أكبر تجاه الجانب التعليمي من وظيفتي أكثر من أي وقت مضى".

وأضافت: "من المهم للغاية إقناع جيل الشباب بأن قدرتهم على التساؤل وقدرتهم على التفكير، هي فقط ضرورية لمستقبل العالم".

وعبرت العالمة الأمريكية عن سعادتها الكبيرة قائلة: "أشعر بسعادة غامرة لاستلام الجائزة وأتعامل بجدية مع المسؤولية المرتبطة بكوني رابع امرأة تفوز بجائزة نوبل. أتمنى أن ألهم شابات أخريات في هذا المجال".