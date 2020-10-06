"أبو البنات".. حكايات أحمد زاهر وبناته: جلسات تصوير وتنمر ودعم (صور)

علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنان أحمد زاهر، محركات البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، عقب ظهوره برفقة أسرته مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة".

علاقة كبيرة قائمة على الصداقة تجمع بين "أبو البنات"، أحمد زاهر، وبناته الأربع، إذ يظهر دائمًا برفقتهن سواء في المناسبات العامة أو خلال جلسات التصوير، وربما كان سببًا في تصدرهم التريند أكثر من مرة، فكان أخرها جلسة التصوير التي خضع لها الفنان رفقة ابنته ليلى، والتي لاقت جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُقدم "هُن"، حكاية "أبو البنات" أحمد زاهر وبناته الأربع، خلال السطور التالية.

فوتوسيشن وتنمر

اعتاد الفنان أحمد زاهر على الظهور رفقة ابنتيه ملك وليلى، خاصة خلال الأونة الأخيرة، فقد ظهر مع الأخيرة في جلسة تصوير كانت محط أنظار الجميع، وتسببت في إثارة الجدل، حيث ظهر الاثنان وهما يرتديان نفس الألوان، في 24 يوليو من العام الحالي، لإحدى المجلات العربية.

وظهر "زاهر"، وابنته، فى الصور بملابس كلاسيكية من اختيار الاستايلست سعيد رمزي، حيث ارتدت "ليلي"، بنطلونا أسود فضفاضا وبلوزة باللون الأبيض ذات أكمام مكشوفة، وأكملت إطلالتها بحزام أسود حول منطقة الخصر.

وتزينت ابنة أحمد زاهر ببعض الاكسسوارات البسيطة والمتناسقة مع ملابسها، فيما اعتمدت على تسريحة شعر من ألفريد ومينا، ووضعت لها خبيرة التجميل زينب جسن مكياجا جذابًا مرتكزًا على الألوان الجذابة التي كشفت عن جمالها.

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لم يسلم الأب وابنته من التنمر والانتقادات عقب الخضوع لجلسة التصوير، إذ ظهر برفقتها في صورة داخل حمام السباحة، ورد على تلك الانتقادات في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر فضائية "الحدث"، قائلا: "أنا مش عارف ليه بقينا كدة، ليه نجرح في بنات وأطفال صغيرين، لو الصورة مش عاجباك عديها ومتابعنيش، ده حسابي الشخصي أنا حر أحط عليه اللي أنا عايزه".

وتابع: "ليلى أنا حاضنها ومش باين منها أي حاجة غير دراعها، عشان كنت حاسس إن ده اللي هيحصل ومش هطلع صورة بنتي بمايو أصلا مستحيل، ومداري كل حاجة وبنتي وبيقولوا عيب إزاي تحضن بنتك".

وأضاف: "بنتي حتة مني كل حاجة ليا وهحضنها احنا محترمين في لبسنا وشكلنا وده أسلوب حياتنا، الشتايم بتزيد ومهينة ومينفعش تتقال على الهواء، أنا متصور مع بنتي مش واحدة شاقطها من الشارع".

وأكد "زاهر"، أنه سيتخذ الإجراءات القانونية في المرة المقبلة، لأنه لن يسمح بشتم بناته، "بجد وجعتني أوي ووجعت بنتي وصحابها في المدرسة يكلموها ليه نأذي المشاعر بالشكل ده من ناس مستخبية ورا جهاز في البيت، أي حد يشتم هقدم بلاغ في مباحث الإنترنت أسوة بالفنان شريف منير".

واختتم الفنان حديثه قائلا: "دي مش أخلاقنا دلوقتي بقى كله بيفضح الناس، ومنسترش لو حد غلط مش بنستر عليه، أنا تكلمت مع ليلى وقلتلها ولا يهمك وكبري دماغك".

إشادة وفخر.. الصمت أبلغ من الكلام

وكان أشاد الفنان أحمد زاهر، بدور ابنته "ليلى" في المسلسل الذي يشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2020، "الفتوة"، مع الفنان ياسر جلال، والذي يقوم بدور والدها.

شارك الفنان مشهد لابنته ضمن أحداث الحلقة 25، بعد معرفتها بخبر وفاة والدها حسن الجبالي، وأرفق تعليقًا قال خلاله، "الله عليكي يا بنتي وعلى إحساسك (الصمت أبلغ من الكلام) أنا فخور بيكي.. بحبك يا لولي".

أحمد زاهر يدعم ابنته ملك بعد عودتها للتمثيل: فخور إني خلفت بنت زيك

يحرص النجم أحمد زاهر على دعم بنتيه والوقوف بجانبهما فى جميع الأوقات، فهو الداعم الأول لهما، وعند تصفح حسابات بنتيه ملك وليلى تجد أول تعليق له حتى قبل متابعيهم، وإذا لم يترك تعليقا يحرص على وضع إيموجى قلوب حمراء على أى صور، ودائما يتغزل فيهما وفى جمالهما وإطلالاتهما ويشجعهما كثيرا.

وعند نشر ملك صورة لسكريبت مشاركتها فى مسلسل الجديد، كتب لها قائلا: "ربنا معاكى ياروح قلبى"، ومن تعليقاته أيضا لملك: "أنا فخور إنى خلفت بنت زيك ربنا يحميكى يا قلبى".