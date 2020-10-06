هيون الغماس ترتبط رابعا من "متزوج".. ومتابعوها: يا خطافة الرجالة (فيديو)

علاقات و مجتمع

من جديد تثير الفاشونيستا السعودية هيون الغمس الجدل وذلك بزواجها للمرة الرابعة من رجل أعمال سعودي هو عبدالعزيز البجادي، يمتلك سلسلة مطاعم في المملكة العربية السعودية.

وجاء إثارة هيون للجدل لأن زوجها متزوج من أخرى، وله منها أولاد، وتصدر هاشتاج زواج هيون الغماس، وزواج هيون والبجادي، موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للثنائي في الفرح، وأظهرت تلك المقاطع احتفالهما ببيتزا، وتورتة، وذلك أثناء وجودهما في حمام سباحة.

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وتزين البسين بالورود الحمراء، ليكون منظره رومانسيا، مطلا على البحر، كما تزين المكان بالبالونات الحمراء، والورود مع كوشة على شكل قلب، وامتلأ المكان بالورود والأضواء الرومانسية الحمراء.

واتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي هيا الغماس والمعروفة بهيون الغماس بأنها "خطافة رجالة"، لأن زوجها الرابع متزوج ولديه أسرة، فيما لم ترد هي على كل تلك الانتقادات.

وفيي حين اعترض البعض على الزواج لأنها تتزوج للمرة الرابعة، واعتبرها البعض فاشلة في الزواج لأنها أخفقت 3 مرات، بارك الآخر تلك الزيجة، وجاءت التعليقات، "ألف مبروك حيل فرحت لهم وتحمست مدري ليش بس كنت حاسه من زمان بينهم حب تجيها حالة ضحك مو طبيعيه إذا راحت تعلن للمطعم حقه واللي يقول طاحت من عيني، أقوله مالت عليك أنت وعينك سكرها من زينها تزوجت بالحلال ومن حقها تعيش وتختار اللي يريحها دام فيها روح وحياة".

واعتبر آخرون أن هيوم لا تحتاج إلى الزواج لأن لديها أبناء، وأموال وممتلكات، وتزوجت بالفعل أكثر من مرة، فهم يرونها خارج العادات والتقاليد السعودية.

وكانت هيوم قد أعلنت عبر "السوشيال ميديا"، ارتباطها برجل الأعمال، وسط ضجة من متابعيها كبيرة، ما جعلها تتصدر محركات البحث.