رانيا يوسف تحتفل بـ6 أكتوبر على طريقتها الخاصة: درس نفتخر به (صور)

لايف ستايل

احتفلت الفنانة رانيا يوسف، بذكرى نصر أكتوبر على طريقتها الخاصة، حيث نشرت صورة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا يوسف مرتدية "تي شيرت"، رياضي من اللون الأحمر، وأمسكت في يديها علم مصر، فيما تركت شعرها منسدلا.

وكتبت "رانيا" في تعليقها على الصورة، "تأتي ذكرى أكتوبر ورفع العلم المصري على أرض سيناء وعبور القناة درس نفتخر به كل جيل، علم مصر سيظل مرفوعا دائما بقوتنا واتحادنا ضد أي عدو".

وأكملت في تعليقها، "‏لنا وطنٌ بأَنفسِنا نَقيه وبالدُّنيا العريضة ِنَفتديه".

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وتفاعل جمهور رانيا يوسف معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "سيظل علم مصر مرفوع دايما"، و"ذكرة نفتخر بيها كلنا"، و"كل الدعم طبعا".

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف تحرص دوما على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات من حياتها اليومية، وكذلك تدعم النماذج المصرية، وتنتقد المتحرشين عبر "إنستجرام".

وكان آخر ما نشرته رانيا يوسف هو دعمها لـ لاعبة التنس المصرية، ميار شريف، بعد تألقها خلال مشاركتها في إطار الدور الرئيسي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس"، فكان أداؤها يليق ببطلة مصرية حقيقية تستحق الدعم والتشجيع، وكذلك التبني الرياضي.

وشاركت الفنانة صورة لبطلة التنس، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، "‏ميار شريف نموذج للست المصرية المشرف دائمًا، فخورين بيكي ‎#ميار_شريف".

وفازت "ميار"، في المجموعة الأولى على المصنفة الثانية بالبطولة، بعد أن تعادلت اللاعبتان (6 - 6)، لتفوز بعدها البطلة المصرية الشوط الفاصل بنتيجة (11 - 9)، قبل أن تعادل التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الثانية على البطولة والرابعة على العالم، النتيجة في المجموعة الثانية.

وميار شريف هي أول لاعبة مصرية في التاريخ تفوز بمباراة في أي بطولة من بطولات التنس الكبرى، وأصبحت أيقونة للتنس المصري، بعد تحطيمها للأرقام القياسية، إضافة إلى مشاركتها فى آخر نسختين من بطولة براج المفتوحة بالتشيك، ومشاركتها في النسخة التي أقيمت سبتمبر الماضي.