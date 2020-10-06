ريم عبدالله ترتدي طقما ذهبيا بـ6 ملايين جنيه: قولوا مشاء الله (فيديو)

علاقات و مجتمع

أثارت الفنانة السعودية ريم عبدالله، الجدل بين متابعيها، بعدما نشرت مقطع فيديو ظهرت من خلاله وهي ترتدي طقم ذهب كامل يغطي جسدها.

وأظهر الفيديو زيارة "ريم"، لأحد محال الذهب، لشراء ما يلزمها يمكنها من الحضور لإحدى المناسبات، واشترت بالفعل ما يعرف بطقم "رعد الشمال"، وهو طقم ذهب شهير في السعودية، يغطي كامل منطقة الرقبة حتى الركبة جرى تصميمه ليغطي المنطقة الأعلى من الجسم ليمتد للقدم.

وظهرت "ريم" في الفيديو وهي مرتدية طقم "رعد الشمال": "شوفوا يا جماعة بوريكم شي الحين بس قولوا ما شاء الله أنا لبسته لإنه عجبني تمشي العالم كلها تناظر فيك من كتر ما هو فيك.. إلبسي هذا".

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كما نشرت "ريم" عبر حسابها على "تويتر"، بأن طقم الذهب يصل وزنه إلى 4.200 كيلو جرام، ويعادل سعره ما يوازي المليون والـ400 ألف ريال سعودي، بما يعادل 5,866,000 مليون جنيه بالمصري.

وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الصورة: "الذهب يليق بالذهب" "ما شاء الله تبارك الله" "يا جماله" "ريم نص لي ونص ليكي".

وريم عبدالله هي فنانة سعودية، عرفت أثناء ظهورها في مسلسل "طاش ما طاش" بموسمه الرابع عشر مع الثنائي عبد الله السدحان وناصر القصبي في العام 2006.

واصلت مشوارها الفني بالمشاركة في قرابة 30 مسلسلا، ولها مشاركة سينمائية واحدة مع المخرجة هيفاء المنصور في فيلم "وجدة" في عام 2012، تؤدي حاليًا دورا رئيسيا في مسلسل العاصوف.