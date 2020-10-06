ياسمين صبري تفاجئ متابعيها بالعدسات اللاصقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها بصورة جديدة عبر صفحتها الرسمية بـ"إنستجرام"، وهي ترتدي عدسات لاصقة وفي الإطلالة ارتدت ياسمين شميز باللون الأبيض، ووضعت مكياجا خفيفا لإظهار لون العدسات الرمادي الداكن، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة جدا. ونسقت مع إطلالتها كوليه وحلق وخاتم باللون الفضي مزينين بفص رمادي وساعة يد. يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل "فرصة تانية"، بصحبة أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎، وغيرهم، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج سينرجي.

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