كورونا اليوم: مفاجأة جديدة حول تفشي الفيروس.. وهذه الأمراض قد تمنحك مناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ نحو 10 أشهر على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

مفاجأة جديدة حول تفشي المرض

كشفت دراسة مروعة أن الناشرين الفائقين يسببون أكثر من 60 في المائة من جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

على الرغم من أن هذه الفئة تمثل أقل من ثمانية في المائة من الإصابات، وجد العلماء أن هؤلاء الأشخاص مسؤولون عن غالبية الحالات، في حين أن 70 في المائة ممن أصيبوا بالمرض لم ينشروه لأي شخص، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

تم بحث أكثر من 575 ألف شخص في أكبر دراسة لانتشار فيروس كورونا حتى الآن، من بينهم 84965 شخصًا يعانون من فيروس كورونا، في ولايتي تاميل نادو وأندرا براديش بجنوب الهند.

تعتمد الدراسة على أدلة متزايدة على أن الناشرين الفائقين هم الدوافع الرئيسية وراء تفشي فيروس كورونا، بعد أن كشف باحثون في هونج كونج في يونيو أن 20 في المائة من المصابين كانوا مسؤولين عن 80 في المائة من الإصابات.

الناشرون الفائقون هم أفراد يطلقون أطنانًا من الفيروس في الهواء، من خلال السعال أو التحدث أو التنفس، وينقلونه إلى العديد من الأشخاص الآخرين.

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80% يعانون من هذه الأعراض

تشير دراسة جديدة إلى أن غالبية مرضى فيروس كورونا في المستشفيات يعانون من أعراض عصبية.

ووجد الباحثون أن أكثر من 80% من مرضى "كوفيد-19" يعانون من الصداع والدوخة وآلام العضلات واعتلال الدماغ المعروف أيضا باسم الوظيفة العقلية المتغيرة، وضباب الدماغ، وفقا لروسيا اليوم.

احتمال جديد لانتقال "كورونا" عبر الهواء

حدثت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها توصياتها بشأن انتشار فيروس كورونا لتشمل إمكانية انتقاله "في قطرات رذاذ صغيرة وجزيئات يمكن أن تطفو في الهواء لدقائق أو ساعات".

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه من الممكن انتقال فيروس كورونا عبر الهواء، إن هذه الفيروسات قد تكون قادرة على إصابة أشخاص يتواجدون على مسافة نحو مترين من الشخص المصاب، أو بعد مغادرته، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

أمراض الجهاز التنفسي قد تمنحك مناعة ضد "كورونا"

أعلنت هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على الاستهلاك) الروسية أن من أصابهم الأمراض الموسمية للجهاز التنفسي قد يحصلون على مناعة ضد الفيروسات التاجية الكثيرة، بما في ذلك ضد فيروس SARS-CoV-2، وفقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم".

وأوردت الهيئة تلك المعلومات نقلا عن الدراسات التي أجراها العلماء الأمريكيون، مع ذلك فإن الهيئة الروسية أشارت إلى أن الباحثين لا يستطيعون بعد تحديد مدى فعالية تلك المناعة.