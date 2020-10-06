رانيا يوسف تحتفل بذكرى أكتوبر بـ"الأحمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها بصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، احتفالا بذكر نصر أكتوبر.

وعلقت رانيا: "تأتي ذكرى أكتوبر على أرض سيناء. وعبور القناة درس يفتخر به كل جيل. وعلم مصر سيظل مرفوعا دائما بقوتنا واتحادنا ضد أي عدو. لنا وطن بأنفسنا نقيه وبالدنيا العريضة نفتديه".

وارتدت رانيا تيشرت أحمر به أشرطة سمراء وبيضاء، وبيدها علم مصر، واعتمدت تسريحة شعر الويفي وتركته منسدلا على كتفيها، وأكملت إطلالاتها بإكسسوارات بسيطة اقتصرت على خاتم وإنسيال وحلق.

يُشار إلى أن رانيا يوسف تنشغل في تصوير الجزء الجديد مسلسل "الآنسة فرح"، وهو من بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج، مأخوذ من فورمات أجنبية، وتدور أحداثه حول "فرح" جرسونة بفندق بجانب دراستها، تمر بحادث يغير مجرى حياتها. ووالدتها صغيرة في العمر لإنجابها فرح في أول حياتها؛ مما جعل فارق السن بينهما صغيرا.