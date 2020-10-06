فيفي عبده تبهر متابعيها بإطلالة شبابية صفراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أبهرت الفنانة القديرة فيفي عبده جماهيرها بعد أن نشرت صورة لها عبر صفحتها على "إنستجرام"، بإطلالة شبابية صفراء.

وظهرت فيفي وهي ترتدي لوك شبابي باللون الأصفر المستردة مكون من قطعتين بدي كت وهوت شورت، واعتمدت تسريحة شعر الويفي وتركته منسدلا على كتفها بشكل عشوائي، ارتدت سلسلة وحلق، وصندل باللون النود.

يُشار إلى أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي"، الذي عرض رمضان الماضي.