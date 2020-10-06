استمتع بجمال مصر.. أفضل 5 أماكن يمكنك زيارتها في الخريف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي:

يشهد فصل الخريف اعتدالا في درجات الحرارة؛ ما يسمح للكثيرين بخوض رحلة سياحية رائعة بعيدًا عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال الصيف.

ويرشح "الخليج 365" لكم قائمة بأبرز الأماكن التي يمكن زيارتها في الخريف.

نويبع

إذا كنت تعشق البحر في الشتاء، فإن نويبع ستكون وجهة مثالية، إضافة إلى قضاء وقت رائع وسط حالة من الاسترخاء حيث جمال جبال الصحراء الشاهقة التي تتخللها العيون والآبار، إضافة إلى روعة المياه المليئة بالشعب المرجانية النادرة، إضافة إلى الاستمتاع بالغطس والسفاري.

إضافة إلى ذلك يمكنك زيارة أحد أفضل الأماكن الأثرية في مصر، وهو قلعة صلاح الدين والتي تقع على بعد 60 كيلو مترا من مدينة نويبع.

أسوان

في الخريف والشتاء تتميز أسوان بطقس دافئ وشمس ساطعة، وأماكن ومزارات سياحية ومراكز للعلاج الطبيعي باستخدام الرمال والمياه، فضلًا عن أنها تضم العديد من الآثار المصرية.

يمكن زيارة السد العالي جنوب مدينة أسوان بـ 14 كيلو ومفتوح للزيارة يوميا بالمجان من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 5 مساء.

كذلك يمكنك القيام برحلات نيلية، (سواء بالمراكب الشراعية أو بالماتور)، خاصة في ظل درجات الحرارة المعتدلة التي تشهدها المحافظة.

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إذا أردت الشعور بالراحة النفسية والاسترخاء، يمكنك زيارة حديقة فريال على اسم أكبر بنات الملك "فاروق الأول"، وتتميز بأشجارها شاهقة الارتفاع النادرة، وموقعها الفريد عند الطرف الجنوبي من نهر النيل، ستشاهد الصخور الجراتينية على ضفاف النيل، إضافة إلى الهضاب الصغيرة والأودية والممرات المتواجدة بها، كما يمكنك مشاهدة منظر الغروب الجميل على نهر النيل، وتفتح أبوابها للزائرين من الثامنة صباحا وحتى الساعة 8 مساء، وتبلغ قيمة التذكرة جنيهين للمصريين.

في أسوان عدة معالم سياحية رائعة أخرى يمكنك زيارتها مثل متحف النوبة الذي يحوي الآثار الخاصة بالحضارة النوبية القديمة، وكذلك يتضمن معلومات عن تاريخ النوبة من عصور ما قبل التاريخ حتى الوقت الحالي، يعمل من 9 صباحا إلى 9 مساء، وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 10 جنيهات للمصريين، إضافة إلى معبد فيله، الذي يفتح أبوابه للزيارة يوميا من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 4 مساء، وتبلغ قيمة تذكرة للمصريين 10 جنيهات.

دهب

مدينة سياحية بسيطة تتميز بالهدوء، تقع بين مجموعة جبال رائعة على ساحل البحر الأحمر، تبعد عن شرم الشيخ بحوالي 100 كيلو، وغير مكلفة، فلا هناك فرق كبير بين الكامب، والفندق، مع اعتبار وجود بعض الفنادق باهظة الثمن حتى لو كانت قليلة.

أفضل توقيت لزيارتها في الخريف وفي الشتاء، حيث الجو الدافئ المناسب جدا للسفاري، إذا كنت محبا للمغامرة وجو الصحراء.

يمكنك الاستمتاع وزيارة أماكن رائعة في دهب، مثل Blue Hole، المكان المصنف عالميا في "الاسنوركلينج، و محمية أبو جالوم، وجبل الطويلات حيث الاستمتاع بالطبيعة البدوية، في حضن الجبال ومنظر النجوم الرائع في السماء، مع الحفلات البدوية المبهجة في المساء، إضافة إلى خوض رحلة سفاري لمدة ساعة ونصف في الصحراء، والاستمتاع بالتصوير وسط الجبال وصدى الصوت، ووادي جنى إذا كنت تحب المناظر الطبيعية، وأشجار النخيل، والشلالات المائية، وممارسة رياضة المشي بين الطبيعة والجبال، ولمحبي رياضة التسلق.

شرم الشيخ

تتميز بطابع سياحي مميز، تتوفر بها وسائل الترفيه المختلفة، يمكنك زيارتها في الشتاء لطابع درجة حرارتها المرتفعة قليلا في الشتاء، ويعتبرها كثير من السياح وجهة مفضلة لهم للاستمتاع بجو مشمس ومعتدل.

الغردقة

من أفضل الأماكن التي يفضل زيارتها في الخريف أو الشتاء، نظرا لارتفاع درجة الحرارة في هذين الفصلين من كل عام، ستستمتع بالشواطئ والمنتجعات السياحية وكذلك الجزر البحرية مثل أبو منقار والجفتون، كما يمكنك الاستمتاع بزيارة المعالم السياحية مثل وادي الحمامات ودير الأنبا أنطونيوس والمعهد القومي لعلوم البحار، الذي يضم مجموعة من الأسماك المحنطة ويسرد تاريخها.