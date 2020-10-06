نتذكر كنزو.. نجمات بأجمل تصاميمه عبر السنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 03:40 مساءً - كان خبر وفاة المصمم الياباني، كينزو تاكادا، مؤسس العلامة التجارية كنزو Kenzo للأزياء صادم بعد إصابته بفيروس كورونا، وفقا لبيان للمتحدث الرسمي باسم الشركة حسب وسائل إعلام فرنسية. هذا وتوفي المصمم المبدع عن عمر يناهز 81 عاماً في المستشفى الأمريكي في باريس حيث استقر وأمضى حياته المهنية.

من المعروف أن كنزو تاكادا يركز برسومه على الألوان الحيوية وطبعات الأزهار التي تجذب المرأة العصرية وتزيد من جمالها وانوثتها.



لنستذكر أجمل إبداعات الدار، جمعنا لك أبرز إطلالات نجمات العالم بتصاميم موقعة من كنزو Kenzo خلال السنوات الأخيرة.



نبدأ مع الفنانة بريتني سبيرز Britney Spears التي تألقت بتصميم كنزو الشبابي عندما كانت الوجه الرسمي لحملته الدعائية، فظهرت بلوك رائع ومرح.

Britney Spears



عندما نتكلم عن كنزو، لا يمكن عدم ذكر المتألقة جيسيكا ألبا Jessica Alba التي تطل في أغلب المناسبات بتصاميم من كنزو Kenzo، فاخترنا لك إطلالة لها ببلوزة بأسلوب كاجوال ومريح.

Jessica Alba



لفتتنا أيضاً السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة الأميركية ميشال أوباما Michelle Obama بفستان أصفر ذو نقشات ناعمة مفعم بالحياة أضفى إلى إطلالتها لمسة من الرونق والتفاؤل في آن.

Michelle Obama



أما بالنسبة للنجمة العالمية ريهانا Rihanna فنلاحظ أنها تعتمد تصاميم كنزو Kenzo بكثرة من خلال موديلات وألوان متنوعة تجعلها محط الأنظار في جميع المناسبات.

Advertisements

Rihanna



النجمتان بيونسه Beyonce وسيلينا غوميز Selena Gomez أيضاً من المعجبات الكبيرات بأزياء كنزو Kenzo، فلا تغيب تصاميم هذا الدار عن إطلالتهن خصوصاً في الإطلالات النهارية التي تتطلب أسلوب مريح وعملي.

Selena Gomez

Beyonce



تألقت عارضة الأزياء العالمية كيندل جينر Kendall Jenner بالعديد من تصاميم علامة كنزو Kenzo فاخترنا لك معطف طويل من جلد الأفعى اعتمدته كيندل Kendall في إحدى المناسبات ولاقت إعجاب جميع من حولها.

Kendall Jenner



لا تترددي وجربي اعتماد طبعات ونقشات الورود والألوان مثل النجمات العالميات، فهذه الصيحات هي الأبرز لدى علامة كنزو Kenzo وهي تمنح المرأة أسلوب مميز بعيد عن المألوف. هذا وننصحك بتنسيق أكسسوارات محايدة الألوان مع هذه التصاميم لكي تسلطي الضوء على جمالها والتفاصيل الموجودة فيها ولكي لا تحصلي على إطلالة مبالغ فيها.



شاهدي الصور واتبعي خطى النجمات في اعتماد أزياء كنزو Kenzo لكي تظل ذكراه دائماً موجودة في حياتنا.

تابعي المزيد : عرض أزياء كنزو لربيع وصيف 2021 من وحي زمن الكورونا