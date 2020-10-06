"اتربيت على ايده وانفصلنا".. لقطات من حياة أحمد زاهر وزوجته

علاقات و مجتمع

حل الفنان أحمد زاهر وأسرته، ضيوفًا على برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، وتحدث وزوجته خلال أحداث الحلقة عن بداية تعارفهما والصعوبات التي واجهتهما خلال مشوار حياتهما، ما جعل الفنان يتصدر محركات البحث "جوجل".

ويُقدم هُن قصة تعارف الفنان أحمد زاهر وزوجته، ومراحل تطور علاقتهما والصعوبات التي واجهتهما، خلال السطور التالية.

التقى بها في أحد العروض الخاصة، وتعرف عليها وجمعتهما قصة حب كبيرة، قررا الزواج بعدها، على الرغم من كونها كانت لا تزال في الجامعة، ولم تكتمل شقة الزوجية إلا أنهما تزوجا في منزل والدته، هكذا كانت بداية حب وزواج الفنان أحمد زاهر وزوجته هدى فاروق، خلال عام 2003.

"اتربيت على ايده، أنا اتجوزت وأنا 19 سنة، عودني أنا في بيتي إيه وبراه إيه، طالما ماشي بما يرضي إيه، خلاص، هو الراجل اللي بيديها الثقة، وبيخليها واثقة في نفسها قبل ما تكون واثقة فيه"، قالتها هدى فاروق، خلال استضافتها هي وزوجها، في برنامج" ثلاثة في واحد"، والتي تقدمه الفنان شيماء سيف، راوية قصة زواجها من الفنان أحمد زاهر.

أما أحمد زاهر فلم يترك مناسبة وتحدث عن زوجته وحبه لها، حيث قال في أحد البرامج، إن زوجته تحملت منه ما لم يتحمله بشر، وخاصة في فترة مرضه وازدياد وزنه وعزوف المنتجين عنه.

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أحمد زاهر عن زوجته: أجدع سيدة في العالم

وعبر زاهر عن حبه لزوجته، بقوله: "أنقذتني من شعور الاكتئاب، ونجحت في جعلي أتخطى هذه الأزمة. فقد كان من السهل عليها ترك المنزل والعودة إلى منزل والدها، لكنها رفضت وأصرّت على أن تبقى بجانبي وتدعمني وتساندني في محنتي، رغم المشاكل المادية والصحية والنفسية التي كانت تواجهني، وطوال فترة مرضي عرفت جيداً مدى حبها وإخلاصها لي، وتأكدت من أنني متزوج من أجدع سيدة في العالم".

عرض خاص بداية قصة حب أحمد زاهر وزوجته

حكى الفنان أحمد زاهر عن كواليس تعرفه على زوجته هدى فاروق، مشيرًا إلى أنه شاهدها خلال عرض خاص لأحد الأفلام هي ووالدتها وتعرف عليها وأصبحا أصدقاء.

وأضاف زاهر خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه كان يعتبرها صديقة له ويحكي لها يوميا عن مغامراته العاطفية لأنه كان مرتبطا وقتها ولم ينتبه إلى أنها كانت تحبه، لافتًا إلى أن زوجها وبناتها أصدقاء وأنهم يتمتعون جميعًا بروح الصداقة.

من جهتها، قالت هدى فاروق إنها شاهدت زاهر في عرض خاص، وطلبت من والدتها أن تذهب وتصافحه وتعرفها عليه أيضًا، لافتة إلى أنه كان يتواصل معها يوميًا من أجل أن يحكي لها عن مغامراته العاطفية وكان يتصل بها يوميًا الساعة 2 صباحًا.

أحمد زاهر: طلقت زوجتي بسبب الاكتئاب

قال الفنان أحمد زاهر خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس خلال برنامج "صاحبة السعادة"، إنه تعرض لحالة نفسية سيئة في فترة مرضه، وزيادة وزنه إلى اكتئاب شديد.

من جانبها قالت هدى فاروق، "أثناء تعرض أحمد لمرض نادر يصيب واحد من كل عشرة مليون، أدى لزيادة كبيرة في وزنه مما جعله يدخل في حالة من الاكتئاب الشديد، وكنت حينها أبلغ من العمر 21 عاما، وفي هذه المرحلة كان معنا ليلى وملك، وحاول أحمد أن ينفصل عني، وبالفعل طلقني وظللت معه في نفس الشقة لمدة ثلاثة أيام وحاول أن يجعلني أخرج وأبعد عنه بأي شكل، ولكن في اليوم الثالث لم أشعر بنفسي إلا وأنا في المستشفى وهو بجانبي يطلب مني أن أسامحه".

وهنا تدخل زاهر في الحديث، "بالفعل حاولت تطليقها لأني كنت أخشى عليها هي والبنات، فكنت أرى أن هذه هي النهاية ولكنها ساعدتني كثيرا وأحضرت لي الأطباء للمنزل والأدوية ووقفت بجواري وكان لها فضل كبير أنني أتقرب من الله ولها الفضل أن ألتزم في الصلاة".

وكانت نشرت الفنانة إسعاد يونس، عبر حسابها بـ"فيس بوك، صورا من كواليس حلقة "صاحبة السعادة"، مع أسرة الفنان أحمد زاهر، وأظهرت صور الكواليس، أجواء من خفة الظل والشقاوة داخل الاستوديو.