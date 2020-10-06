غادة عادل تغلق التعليقات على صورتها مع أبنائها.. "إنتي أختهم"

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة غادة عادل، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعها مع ثلاثة من أبنائها، أثناء تواجدهم معها في العرض الخاص لفيلم "الخطة العايمة".

وظهرت "غادة" مع أبنائها الثلاثة، ومن بينهم "عبدالله"، وعلقت على الصورة التي نشرتها عبر "إنستجرام" بوضع "إيموشن" قلوب.

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وتفاعل متابعوها في التعليقات: "ما شاء الله أختهم وسطيهم الله يحفظهم ليك حبيبتي" "جمالكم ما شاء الله"، وعقب مدة قليلة من نشر الصورة أغلقت خاصية التعليقات على الصورة.

ويشارك الفنانة غادة عادل في فيلم "الخطة العايمة" عدد من الفنانين بينهم علي ربيع، محمد عبد الرحمن، عمرو عبد الجليل، ومن إخراج معتز التوني، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب، وكريم كنز.

الفيلم كان يحمل في البداية اسم "الخطة العامية"، ثم جرى تغييره إلى "الخطة العايمة".

ويذكر أيضًا أن الفنانة غادة عادل، نشرت قبل أيام، صورة مع أكبر أبنائها محمد مجدي الهواري، عبر خاصية القصص القصيرة "إنستجرام".

واحتفلت "غادة"، بعيد ميلاد ابنها، وعلقت على الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا روح قلب أمك، ربنا يحميك حبيبي ويسعد قلبك".

وانتشرت وقتها الصورة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات الكثيرين حول حفاظ الفنانة غادة عادل على جمالها ومظهرها الشبابي الذي لا يوحي بأنها والدة أبناء كبار.

ويذكر أن غادة عادل لديها 5 أبناء من طليقها المخرج مجدي الهواري وهم "محمد، مريم، عبدالله، حمزة وعز الدين".